تفاصيل استخدام الروبوت بجراحة علاج القصور الكلوي «فيديو»

كشف الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، تفاصيل استخدام الروبوت في العمليات الجراحية لعلاج القصور الكلوي في مستشفيات قصر العيني، موضحًا: «حتى نستخدم الروبوتات دربنا الأطباء عليه، والروبوت هدفه تطوير التدريب والتعليم الطبي والعلاجي».

من يحرك الروبوت هو الجراح

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «من يحرك الروبوت هو الجراح، حيث يرفع من قدرات الجراح في التعامل مع الجرح، إذ يتم تكبير الجرح الجراحي 5 أضعاف وينقل الصورة ثلاثية الأبعاد ويكون هناك إضاءات في أماكن عميقة ويسهل عمليات كانت صعبة قبل دخول الروبوت مثل جراحة أورام المسالك».

يخرج المريض بعد العملية دون ألم تقريبا

وتابع المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني: «عند استخدام الروبوت تكون فترة التعافي قصيرة واحتياج المريض للدم أثناء الجراحة يكون أقل ما يمكن حيث يمارس المريض حياته دون ألم، ومن ثم، فإن الروبوت لن يستبدل الجراح لكنه يمنحنا نتائج أفضل بكثير في مرحلة ما بعد الجراحة، حيث يخرج المريض بعد العملية دون ألم تقريبا».

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، إلى أن التحضير قبل الجراحة عند إجرائها بواسطة الجراح باستخدام الروبوتات لا يختلف عند عدم استخدام الروبوتات: «الروبوت بيسهل على الجراح والمريض ويمنحنا نتائج أفضل».