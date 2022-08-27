التغيرات المناخية تهدد زراعة البن.. القهوة العربية الأكثر تضررا

خبر غير سار لمحبي تناول القهوة، كشفت عنه مجلة «ناشيونال جيوغرافيك»، حيث توقعت بانخفاض كبير في محصول البن خلال عام 2050، كما أكدت أن زراعته لن تتوفر في المناطق المشهورة بزراعة البن مثل البرازيل وكولومبيا وفيتنام وإندونيسيا وإثيوبيا، ويرجع ذلك لتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل بشكل عام ومن بينها محصول البن.

واستعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، اليوم السبت، فيديوجراف عن تهديد التغيرات المناخية لزراعة البن، وذلك خلال النقاط التالية:

التغيرات المناخية تهدد زراعة البن

- تهديد التغيرات المناخية باختفاء نباتات البن.

- الاحتباس الحراري وتغير منظومة سقوط الأمطار يهددا نباتات البن.

- تسهم في فقدان صغار المزارعين لوظائفهم.

- تدفع معدلات الأسعار نجو الارتفاع بصورة غير مسبوقة.

- تعد القهوة العربية ذات الرائحة المميزة الأكثر تضررا.

- تمثل القهوة العربية نحو 70% من أصناف القهوة في العالم.

- يتميز هذا النوع بحساسيته الشديدة لأي تغيرات مناخية طفيفة.