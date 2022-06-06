تاج الدين: مصر نجحت في القضاء على الملاريا وفيروس سي والبلهارسيا

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، بفعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، في ظل التمثيل والحضور الكبير وتشريف رئيس الجمهورية، قائلًا: «المؤتمر حاجة مشرفة سواء على مستوى الافتتاح وكلمة السيد الرئيس، وكذلك الحلقات العلمية التي شهدها، وخاصة أن المؤتمر الطبي الأفريقي الأول له نظرات عديدة، لعرض جانب إيجابي كبير جدا في الصحة في مصر، والإنجازات التي تمت على أرض الوطن، ونحن قضينا على فيروس سي، والخلفية التي كانت وراءه وهو مرض البلهارسيا».

مصر نجحت في القضاء على الملاريا وفيروس سي والبلهارسيا

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، والمذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنّ مصر نجحت في القضاء على الملاريا وفيروس سي والبلهارسيا، وأمراض أخرى كثيرة كانت موجودة في مصر ويعاني منها الناس.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية: «أفريقيا البعد الثاني لمصر، ونريد توصيل رسالة لأفريقيا بكل أمانة وصدق بأننا لدينا طاقة إنتاجية دوائية يمكن أن تغطي أفريقيا، ولكن المهم أن يكون هناك نوع من التكامل والتوافق والثقة في النفس بين الأفارقة وبعضهم».

توطين صناعة الدواء في أفريقيا

وواصل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، «ندخل في عدد ضخم من مصانع الدواء بجانب مدينة الدواء المصرية التي تنتج أدوية كثيرة جدا، حتى أننا دخلنا في إنتاج أدوية تكنولوجيا حيوية قوية يمكن أن تغطي مصر وأفريقيا، والاتجاه في مصر هو توطين صناعة الدواء في أفريقيا، واستثمار الشركات العالمية لتوطين هذه الصناعة في أفريقيا».