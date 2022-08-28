براءة «طبيبة التخسيس» دعاء سهيل في قضية الغش التجاري

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، ببراءة طبيبة التخسيس دعاء صبحي محمد سهيل، المعروفة إعلاميًا بـ«دعاء سهيل»، في القضية رقم 819 لسنة 2022 جنح الاقتصادية، المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

السجن 3 شهور

وقضت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، برئاسة المستشار محمود عابدين، وعضوية المستشارين إبراهيم صالح، محمود يحيى، بمعاقبة المتهمة الأولى دعاء سهيل بالسجن لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه عما نُسب إليها من اتهامات والمصادرة والنشر للارتباط، وبتغريم المتهم الثاني مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه عما نُسب إليه من تهم للارتباط والمصادرة.

بداية الواقعة، كانت باعتياد المتهمة دعاء سهيل على الظهور عبر البرامج التلفزيونية وحساباتها وقناتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مدّعية كونها طبيبة بشرية متخصصة لكنها لم تكن مسجلة في سجلات الأطباء، وأعلنت عن منتجات غير مسجلة ومجهولة المصدر ينخدع المتعاملون معها في هذا الشأن، وعاونها المتهم الثاني في الجرائم المسندة إليها.

تحريات مباحث المصنفات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود تحريات إلى لإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد بممارسة دعاء سهيل لنشاط طبي، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

وكشفت حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الثالثة، أنه ولما كان ما تقدم فقد تبين للمحكمة من ظروف الدعوى ومستنداتها إنها قد جاءت خالية من ثمة دليل أو قرينة تثبت توافر ركن القصد الجنائي في حق المتهمة وهو ما أنتفي في حقهما علمهما من أن ما قاما من الأدوية والمستحضرات الطبية محل الجريمة مغشوش، لا سيما أن التقرير الفني قد خلا من وجود ثمة غش في المضبوطات محل الواقعة، مما لا يستقيم معه وجود ثمة دليل ينهض بالأوراق بشأن تلك التهمة حتى تطمئن إليه المحكمة.