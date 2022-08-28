بعد تصدرها «التريند».. قصة معجب نهرته هند رستم أثناء خروجها من السينما

تصّدر اسم الفنانة الراحلة هند رستم تريند محرك البحث «جوجل»، اليوم الأحد، رغم مرور 11 عامًا على وفاتها، إذ وافتها المنية يوم 8 أغسطس عام 2011 إثر تعرضها لأزمة صحية أودت بحياتها، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تخص حياة والدها الراحل.

وعلى الرغم من جمال الفنانة الراحلة هند رستم التي كانت تتمتع به في شبابها، ولكنها كانت «جادة» في تعاملاتها مع معجبيها حسبما صرحت في مقابلة لها مع مجلة «الكواكب» عام 2010، إذ أكدت أنها لم تكن الفنانة الدبلوماسية في تعاملاتها مع المعجبين والمحبين لها.

هند رستم تروي موقفاً جمعها مع أحد المعجبين

وذكرت هند رستم موقفاً جمعها بأحد المعجبين أثناء خروجها من أحد أفلامها قائلة في مقابلتها مع «الكواكب»: «فوجئت بمعجب يمدحني بطريقة مبالغ فيها، وقد شعرت بالاستفزاز من طريقة كلامه فنهرته بشدة، فأنا أحب طريقة التعبير عن الإعجاب بشكل محترم، سواء بتحية الفنان أو الفنانة بطريقة مهذبة وكذلك خطابات المعجبين التي كانت تحفزني دوماً على تقديم الأفضل».

وأكدت هند رستم أنها كانت قادرة على إيقاف المعجب الذي يتخطى حدوده معها، ولكنها كانت تحترم جمهورها في الوقت نفسه وتحرص على مبادلتهم نفس المشاعر.

هند رستم: الصمت كان وسيلة ردي على الشائعات

وبسؤالها عن طريقة مواجهتها للشائعات التي واجهتها في حياتها، قالت إنها كانت تلتزم الصمت تجاه أي شائعة تثار بشأنها، لافتة إلى أن أغلب الشائعات كانت عن قصص غرام بينها وبين أبطال أفلامها، بخاصة وإذا كانت أحداث الفيلم تدور في إطار رومانسي بينها وبين البطل، فكان مروجي الشائعات يحولونها لقصص حقيقية وينسجون تفاصيل من وحي خيالهم.