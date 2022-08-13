ابنة هند رستم تشيد بحلقة «شوتايم» لإحياء ذكرى والدتها وتؤكد صحة معلوماتها

أشادت بسنت رضا، ابنة المخرج الراحل حسن رضا والنجمة هند رستم، عبر منشور لها على صفحتها بموقع «فيس بوك»، بحلقة برنامج «It's Showtime» والتي تناولت حياة النجمة الراحلة هند رستم وأهم الأسرار والمحطات الفنية في حياتها، بصحبة ضيف الحلقة المؤرخ الفني محمد شوقي.

تأكيد معلومات الحلقة

ونوهت بسنت رضا إلى الحلقة وأكدت دقة المعلومات الواردة بها وصحة المصادر التي تم الاستناد إليها.

الحلقة أذيعت يوم الاثنين الماضي، ويمكن مشاهدتها كاملة على منصة Watch It.

عرض برنامج its show time

برنامج its show time يذاع من السبت إلى الاثنين في تمام العاشرة مساء ويركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.