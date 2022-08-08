في ذكرى وفاتها.. أسباب اختيار هند رستم لـ هيفاء وهبي لتصبح خليفتها

تحل الذكرى الحادية عشر لوفاة الفنانة هند رستم، اليوم، إذ وافتها المنية يوم 8 أغسطس عام 2011، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، أودت بحياتها عن عمر ناهز 80 عاما.

وقدمت هند رستم، عشرات الأفلام الناجحة على مدار مشوارها، كانت بدايتها الفنية مع فيلم «غزل البنات» عام 1949، إذ ظهرت أثناء عرض أغنية «اتمخطري يا خيل»، ولفتت الأنظار لتقدم بعدها العديد من الأفلام، أبرزها «شفيقة القبطية»، «ابن حميدو»، «الروح والجسد»، «رد قلبي»، «صراع مع الحياة»، «لا أنام»، «الراهبة»، «الوديعة»، «الناس مقامات»، «اعترافات زوج»، «بين السما والأرض»، وغيرها من الأفلام التي صنعت نجوميتها.

أسباب اعتزال هند رستم في عز نجوميتها

وقررت هند رستم اعتزال التمثيل وهي في الثانية والأربعين من عمرها، إذ اختارت هذا التوقيت وهي في أوج توجهها الفني، لرغبتها في التفرغ لحياتها الأسرية بعد مشوارها الفني الذي أبدت اعتزازها الشديد به في مقابلاتها الإعلامية، حيث كانت متزوجة حينها من الدكتور محمد فياض بعد انفصالها عن المخرج حسن رضا الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "بسنت".

وسؤلت الفنانة هند رستم في حوار لها مع مجلة «الكواكب» عام 2010، عن الفنانة التي تعتبرها خليفتها، فاختارت اللبنانية هيفاء وهبي، لأنها تشبهها في شبابها كثيرا، ووصفتها بالدلوعة التي تمتلك أنوثة طاغية، وفقاً لكلامها.

هند رستم: أحب أصوات نانسي عجرم وإليسا

وأعربت هند رستم في الحوار نفسه عن حبها الشديد للمطربة اللبنانية نانسي عجرم لأنها صاحبة صوت جميل وحس مرهف، وهو ما ينطبق علي مواطنتها إليسا، بحسب قولها.