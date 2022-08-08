5 وجوه سينمائية لـ هند رستم.. «عزيزة وهنومة ونرجس رمز الدلع والأنوثة»

صاحبة إطلالة مميزة على شاشة السينما في زمن الفن الجميل، أصبحت رمزًا للأناقة والدلع والأنوثة الكاملة التي لا يجرؤ لأحد الاختلاف عليها أو التشكيك فيها، جمعت بين مفاتنها كل مقاييس الجمال، الأمر الذي جعلها تستحق العبارة الشهيرة التي قالها عنها عبدالمنعم إبراهيم، في فيلم إشاعة حب، عندما نظر متيمًا في وجه عمر الشريف قائلًا له «آيوة يا عم الله يحنن عليك.. هتشوف هند رستم حبيبة القلب.. حاجة تجنن حاجة تِلحس مستعد أبيع نص عمري عشان أشوفها واكلمها».

12 عامًا تمر على ذكرى وفاة هند رستم، التي توفيت في مثل هذا اليوم 8 أغسطس عام 2011، تاركة وراءها إرثًا سينمائيًا يزيد عن 100 فيلم، حيث بدأت مشوارها الفني قبل نهاية الأربعينيات من القرن الماضي من خلال أدوارًا ثانوية، حتى تربعت على عرش النجومية، لتقرر بمحض إرادتها الابتعاد عن الأضواء مع منتصف السبعينيات وتكتفي بما حققته من شهرة ونجاح.

أعمال سينمائية كثيرة تميزت بها وتألقت من خلالها، وترصد «الوطن» أبرز الوجوه السينمائية التي جمعت فيها بين الدلع والدلال والرقي في الأداء، وذلك من خلال السطور التالية:

هند رستم في إشاعة حب

عام 1960 لم يجد صناع فيلم «إشاعة حب»، سوى الاستعانة بالنجمة هند رستم، رمز الجمال والأنوثة، لتكون ضيفة شرف الفيلم، التي يتغنى الرجال بها ويتغزلون في مفاتنها، وتتمنى كل امرأة أن تكون مثلها في الحُسن والدلال.

الفيلم بطولة سعاد حسني، عمر الشريف، يوسف وهبي، عبد المنعم إبراهيم، وداد حمدي، رجاء الجداوي، إخراج فطين عبد الوهاب.

هنومة في باب الحديد

من غيرها يستطيع تقديم شخصية «هنومة» بائعة «الأزوزة» في محطة مصر، الفتاة الشعبية التي ترتدي جلبابًا بقدر ما يدل على فقرها ومعانتها في الحياة، بقدر ما أظهر جمالها الأخاذ اللافت للأنظار، الأمر الذي جعل «قناوي» الشاب غير المتزن عقليًا في أن يسقط حبًا فيها بعدما خطفت قلبه، وذلك خلال أحداث فيلم «باب الحديد».

فيلم «باب الحديد» عام 1958 بطولة فريد شوقي، حسن البارودي، إخراج يوسف شاهين الذي جسد شخصية قناوي أيضًا، سيناريو وحوار عبدالحي أديب ومحمد أبو يوسف، وحصل الفيلم على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

عزيزة في ابن حميدو

«عزيزة» ابنة «حنفي» شيخ الصيادين، التي يحاول الباز أفندي الفوز بها والزواج بها رغمًا عنها، لكن الفتاة الجميلة سليطة اللسان تقع في حب الشاب حسن، وذلك خلال أحداث فيلم «ابن حميدو» عام 1957.

الفيلم بطولة إسماعيل ياسين، هند رستم، أحمد رمزي، زينات صدقي، عبدالفتاح القصري، توفيق الدقن، نيللي مظلوم، سعاد أحمد، سيناريو وحوار عباس كامل، إخراج فطين عبد الوهاب.

نرجس في صراع في النيل

عام 1959 جسدت هند رستم شخصية الراقصة «نرجس»، التي تعمل على إغواء الشاب مِحسب وإيقاعه في براثن حبها بهدف الاستيلاء على أمواله، وذلك خلال أحداث فيلم «صراع في النيل»، أمام عمر الشريف ورشدي أباظة، تهاني راشد وأحد الحداد ومحمد قنديل، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج عاطف سالم، واحتل المركز رقم 86 ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

بوسة في اعترافات زوج

عام 1964 لعبت هند رستم، شخصية «بثينة» أو «بوسة» الفتاة شديدة الجمال والأنوثة في فيلم اعترافات زوج، أمام فؤاد المهندس وشويكار، يوسف وهبي وماري منيب وأحمد رمزي، سيناريو وحوار علي الزرقاني ويوسف عيسى، إخراج فطين عبد الوهاب، وقامت بأداء الأغنية الشهيرة حبيبي يا رقة.