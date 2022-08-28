الجمعية الشرعية تدعم برامج الحماية الاجتماعية في المنوفية بـ109 ملايين جنيه

أكد إمام فوزي وكيل وزارة التضامن في محافظة المنوفية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا لمشروعات الحماية الاجتماعية، في شتي المجالات المختلفة، بالشراكة مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

دعم برامج الحماية الاجتماعية بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التضامن في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحمعية الشرعية في المنوفية استطاعت تنفيذ عدد من مشروعات الحماية الاجتماعية لخدمة المواطنين بشكل مباشر، ففي مجال كفالة الأيتام تم صرف مبلغ 29 مليون جنيه، وفي مجال رعاية طلاب العلم 600 ألف جنيه.

مبادرات الزواج في المنوفية

وتابع: في مجال تيسير الزواج تم دفع مبلغ 22 مليون جنيه، وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تم دفع 11 مليون جنيه، وفي مسابقات القرآن الكريم مبلغ 15 مليونا، مؤكدا أن هذه المبادرات تصب مباشرة في خدمة المواطنين في إطار الحماية الاجتماعية التي توليها الدولة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة التضامن في الشرقية، إلى أن القطاع الطبي في إطار الحماية الاجتماعية من الجميعة الشرعية بالمنوفية حصل على نصيب كبير بمبلغ 28 مليون جنيه، وُجهت للمستشفيات لإجراء عمليات ومناظير الجهاز الهضمي وعلاج أمراض العيون بالليزر، وكذلك مبالغ مالية تقدر بـ3 ملايين حنيه لغير القادرين، مؤكدا أن كل هذه الأنشطة تمت في خلال عام واحد من جمعية واحدة في المنوفية.