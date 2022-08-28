بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك خلال زيارة لمدينة إيطالية

ظهر بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم، على كرسي متحرك أثناء زيارته لمدينة لاكويلا بوسط إيطاليا، التي ضربها زلزال أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص في عام 2009.

بابا الفاتيكان يدعو إلى مساعدة باكستان

ودعا بابا الفاتيكان المجتمع الدولي إلى مساعدة باكستان، حيث تسببت الفيضانات المميتة في مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما نقلت وكالة أنباء فرانس برس.

ودعا الحبر الأعظم الأرجنتيني إلى التضامن الدولي العاجل والسخي، وقال إنه يصلي من أجل الضحايا.

البابا فرنسيس يشيد بصمود لاكويلا الإيطالية

وأشاد البابا البالغ من العمر 85 عامًا بـ «صمود» لاكويلا خلال فترة تعرضها للزلزال.

وكان من المقرر أن يعود البابا فرانسيس، الذي استخدم كرسيًا متحركًا خلال الزيارة، إلى الفاتيكان في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم.

وسيرأس اجتماعا مع الكرادلة من جميع أنحاء العالم يومي الاثنين والثلاثاء، حيث سيناقشون مستقبل الكنيسة الكاثوليكية.