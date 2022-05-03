بابا الفاتيكان: طلبت الاجتماع ببوتين في موسكو ولم أتلق ردا حتى الآن

أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أنه طلب الاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو، من أجل الوصول إلى محاولة لوقف الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن، بحسب شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وانتقد بابا الفاتيكان في مقابلة مع صحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية، البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الذي أيد الحرب، قائلا إنه لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة للرئيس الروسي.

وجاءت تصريحات بابا الفاتيكان بعدما دعاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زيارة بلاده، والعمل على إجراء وساطة بين موسكو وكييف من أجل إنهاء العملية العسكرية التي دخلت يومها الـ69 حتى الآن.

بابا الفاتيكان: الحرب جعلتني أبكي وأتألم

وكان البابا فرنسيس قال خلال موعظته يوم الأحد الماضي في ساحة القديس مرقس إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تعد سقوط مروع للبشرية، وأن الأحداث التي يتابعها جعلته يبكي ويتألم داعيا إلى سرعة وضرورة فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في مصنع الصلب في ماريوبول.

انتقد بابا الفاتيكان روسيا بشكل ضمني، قائلا إن مدينة ماريوبول تعرضت لقصف وحشي، متطرقا في موعظته إلى المدينة الساحلية التي تقع جنوب شرقي أوكرانيا والمسماه على اسم السيدة مريم، والتي أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية الآن.

وأضاف بابا الفاتيكان أنه يتألم ويبكي من أجل الفئات الأضعف وهم الأطفال وكبار السن، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين.

في الوقت نفسه أفادت وسائل إعلام روسية بأنه تم إجلاء 46 مدنيا من المنطقة حول مصنع آزوفستال للصلب، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه يتواجد نحو 2500 فرد من أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة داخل مصنع أزوفستال للصلب.

الحرب تدخل يومها الـ69

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ69 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.