بابا الفاتيكان: سأتنحى إذا لم تسمح صحتي بأداء الخدمة بالطريقة الواجبة

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إنه قد يفكر في التنحي إذا شعر أن صحته لا تمكنه من أن يخدم بالطريقة الواجبة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

البابا فرنسيس: أنوي الاستمرار في مهامي

وأكد بابا الفاتيكان «85 عامًا»، للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى العاصمة الإيطالية «روما»، أنه ينوي الاستمرار في مهامه، في الوقت الحالي وسيوجهه الله فيما يتعلق بموعد تنحيه، إذا فكر في التنحي.

وعانى بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس من مشكلة مستمرة في الركبة أثرت على حركته، على مدى الأشهر الأخيرة، فيما أشارت «بي بي سي»، إلى قضاء الحبر الأعظم معظم وقت زيارته إلى كندا على كرسي متحرك.

فرنسيس: تغيير البابا ليس كارثة

وأضاف البابا فرنسيس، أن تغيير البابا ليس كارثة، لأنه ليس من المحرمات، موضحًا أن باب التقاعد مفتوح، وخيار عادي، مشيرا إلى أنه حتى اليوم لم يطرق هذا الباب ولم يشعر بالحاجة إلى التفكير في هذا الاحتمال.

وأوضح بابا الفاتيكان، أن هذه الرحلة مكثفة، معربا عن عدم اعتقاده أنه يستطيع الاستمرار في السفر بنفس الإيقاع الذي اعتاد عليه في السابق، مضيفا أنه كان حريصًا على زيارة أوكرانيا قريبًا، لكن عليه طلب المشورة من أطبائه أولاً.

وأشار بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إلى حصول «إبادة جماعية» في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في كندا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي في الطائرة، أنه لم يتلفظ بهذه الكلمة خلال الزيارة لأنها لم ترد على ذهنه، لكنه وصف الإبادة الجماعية.

وشدد البابا فرنسيس، على أنه قدم اعتذاراته وطلب الصفح عن العملية التي هي إبادة جماعية، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.