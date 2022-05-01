بابا الفاتيكان: أبكي من معاناة الشعب الأوكراني.. يجب إنهاء الحرب

وصف البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الحرب في أوكرانيا بأنها تراجع مروّع للبشرية تجعل العالم يعاني ويبكي، وذلك في خطاب ألقاه يوم الأحد في ساحة القديس بطرس، ونقلته صحيفة جارديان البريطانية.

وفي حديثه أمام الآلاف من الناس من أجل مباركة الظهيرة، دعا إلى إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الأشخاص المحاصرين في مصنع الصلب في ماريوبول وتحديدا مصنع أزوف ستال.

بابا الفاتيكان ينتقد روسيا ضمنا بسبب حرب أوكرانيا

وذكرت وكالة أنباء رويترر أن بابا الفاتيكان انتقد روسيا ضمناً، قائلاً إن ماريوبول تعرضت للقصف والتدمير بوحشية. وقال عن المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية التي تسيطر عليها روسيا، والتي سميت باسم السيدة العذراء مريم: «أفكاري تتجه على الفور إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي تعرضت للقصف والتدمير بوحشية».

ولم يذكر البابا فرانسيس روسيا أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجه التحديد منذ بدء الصراع في 24 فبراير، لكنه لم يترك مجالًا للتشكيك في موقفه من الحرب، واصفًا الصراع في أوكرانيا بأنه «عدوان غير مبرر».

البابا فرانسيس: يجب إنهاء الحرب في أوكرانيا

وقال البابا فرانسيس: «أعاني وأبكي وأنا أفكر في معاناة الشعب الأوكراني ، ولا سيما الأطفال الأضعف والمسنين». كما دعا إلى القيام بكل ما هو ممكن لإنهاء القتال من خلال الحوار.

وتابع: «بينما نشاهد تراجعًا مروعًا للإنسانية، أسأل نفسي، إلى جانب العديد من الأشخاص المنكوبين الآخرين، ما إذا كان يتم البحث عن السلام حقًا، إذا كان هناك بالفعل استعداد لتجنب التصعيد العسكري واللفظي المستمر، إذا تم فعل كل شيء من أجل إيقاف الحرب».