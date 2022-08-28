الإعلامية شيرين عفت: مهرجان القلعة يستعيد عراقة الأماكن التراثية

قالت الإعلامية شيرين عفت مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة قناة « dmc»، إن التعاون الذي حدث بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنتج نجاحا كبيرا وإقبالا كثيفا من الجمهور منذ انطلاق فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، إذ أذيعت حفلات المهرجان حصريا على شبكة تليفزيون الحياة، والتي تألق فيها نجوم الغناء من مصر والوطن العربي، مثل هاني شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار.

استعادة روح وعراقة الأماكن التراثية

كما تطرقت إلى أن إقامة المهرجان بقلعة صلاح الدين الأيوبي أمر متعمد لاستعادة روح وعراقة الأماكن التراثية، وساعد ذلك على استقبال العدد الكثيف من الجمهور الذي تهافت لحضور حفلات نجومه المفضلين بأسعار تذاكر «20 جنيها»، موضحة أن قناة «الحياة» تصدرت تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بأكثر من حفل مثل حفل الفنان هاني شاكر ومدحت صالح.

البرنامج يتناول كافة القضايا والأخبار المجتمعية

يُذّكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: «سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين ، ورضوى حسن».

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.