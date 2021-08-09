جدول وأسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة الدولي 2021

تنظم وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، مهرجان القلعة الدولي 2021، والذي يضم 32 حفلة، ومن المقرر أن ينطلق 15 أغسطس الجاري، بعد توقفه العام الماضي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، ويستمر حتى 30 أغسطس.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، في التقرير التالي جدول مهرجان القلعة الدولي، وأسعار التذاكر، استمراراً لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

جدول حفلات مهرجان القلعة الدولي 2021

15 أغسطس

ـ مراسم الافتتاح، مجموعة الأوبرا لموسيقي الحجرة، الساعة 8 مساءً.

ـ أوركسترا أوبرا القاهرة بمشاركة فؤاد ومنيب، 10 مساءً.

16 أغسطس

ـ فرقة وسط البلد، الساعة 8 مساءً.

ـ مي فاروق، أحمد عفت، الساعة 10 مساءً.

17 أغسطس

ـ كايرو كافيه، الساعة 8 مساءً.

ـ أحمد جمال، الساعة 10 مساءً.

18 أغسطس

ـ ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الساعة 8 مساءً.

ـ الشيخ ياسين التهامي، الساعة 10 مساءً.

19 أغسطس

ـ صولويست فرقة أوبرا القاهرة والبالية، الساعة 8 مساءً

ـ علي الحجار، الساعة 10 مساءً.

20 أغسطس

ـ نادية مصطفى، الساعة 8 مساءً.

ـ محمد الحلو، الساعة 10 مساءً.

21 أغسطس

ـ وائل الفشني، الساعة 8 مساءً.

ـ لينا شماميان، الساعة 10 مساءً.

22 أغسطس

ـ هلا رشدي، الساعة 8 مساءً.

ـ طارق العربي طرقان وأبناؤه «سوريا»، الساعة 10 مساءً.

23 أغسطس

ـ حازم شاهين، الساعة 8 مساءً.

ـ كارمن سليمان، الساعة 10 مساءً.

24 أغسطس

ـ نداء شرارة «الأردن»، 8 مساءً.

ـ هاني شاكر، الساعة 10 مساءً.

25 أغسطس

ـ نوران أبو طالب، الساعة 8 مساءً.

ـ هشام عباس، الساعة 10 مساءً.

26 أغسطس

ـ سبيد أوف هارتس باند، الساعة 8 مساءً.

ـ محمد محسن، الساعة 10 مساءً.

27 أغسطس

ـ محمد حسن، الساعة 8 مساءً.

ـ جنات «المغرب»، الساعة 10 مساءً.

28 أغسطس

ـ سعيد الأرتيست، الساعة 8 مساءً.

ـ نسمة محجوب، الساعة 10 مساءً.

29 أغسطس

ـ بغدادي بيج باند، الساعة 8 مساءً.

ـ دينا الوديدي، الساعة 10 مساءً.

30 أغسطس

ـ نسمة عبد العزيز، الساعة 8 مساءً.

ـ مدحت صالح، الساعة 10 مساءً.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة الدولي 2021

يضم مهرجان القلعة 32 حفلة، سعر التذكرة موحد 40 جنيها لكل الحفلات، وتتوافر التذاكر في نفس اليوم قبل الحفل داخل القلعة.