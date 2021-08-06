هاني شاكر ومدحت صالح من المشاركين.. جدول حفلات مهرجان القلعة الدولي 2021

ينطلق مهرجان القلعة الدولي 2021 الذي تنظمه وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، يوم 15 أغسطس الجاري، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، ويستمر حتى 30 أغسطس، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي جدول مهرجان القلعة الدولي على النحو التالي:

15 أغسطس

أوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي بمشاركة فؤاد ومنيب وضيف شرف المهرجان مدحت ممدوح الساعة 10 مساء.

16 أغسطس

فريق وسط البلد الساعة 8 مساء، وحفل مي فاروق والفنان أحمد عفت والفرقة الموسيقية بقيادة عماد عاشور الساعة 10 مساء.

17 أغسطس.

حفل فريق كايرو كافيه الساعة 8 مساء، والفنان أحمد جمال وفرقته الساعة 10 مساء.

18 أغسطس

حفل الفنان ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق الساعة 8 مساء، وحفل الشيخ ياسين التهامي الساعة 10 مساء.

19 أغسطس

حفل صوليست فرقة أوبرا القاهرة الساعة 8 مساء، وحفل علي الحجار الساعة 10 مساء.

20 أغسطس

حفل نادية مصطفى وفرقتها الساعة 8 مساء، وحفل محمد الحلو وفرقته الموسيقية الساعة 10 مساء.

21 أغسطس

حفل الفنان وائل الفشني وفرقته الساعة 8 مساء، وحفل لينا شاماميان وفرقتها الساعة 10 مساء.

22 أغسطس

حفل هلا رشدي وفرقتها الساعة 8 مساء، وحفل طارق العربي وأبنائه الساعة 10 مساء.

23 أغسطس

حفل الفنان حازم شاهين وفرقته الساعة 8 مساء، وحفل كارمن سليمان وفرقتها الساعة 10 مساء.

24 أغسطس

حفل الفنانة نداء شرارة وفرقتها الموسيقية الساعة 8 مساء، وحفل هاني شاكر وفرقته الموسيقية الساعة 10 مساء.

25 أغسطس

حفل الفنانة نوران أبوطالب وفرقتها 8 مساء، وحفل هشام عباس وفرقته 10 مساء.

26 أغسطس

حفل سبيد أوف هارتس باند الساعة 8 مساء، وحفل محمد محسن وفرقته الساعة 10 مساء.

27 أغسطس

حفل الفنان محمد محسن وفرقته الساعة 8 مساء، وحفل جنات وفرقتها الساعة 20 مساء.

28 أغسطس

حفل سعيد الأرتيست وفرقته الساعة 8 مساء، وحفل نسمة محجوب وفرقتها الساعة 10 مساء.

29 أغسطس

حفل بغدادي بيج باند الساعة 8 مساء، وحفل دينا الوديدي وفرقتها الساعة 10 مساء.

30 أغسطس

حفل الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها الساعة 8 مساء، وحفل مدحت صالح مع فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية الساعة 10 مساء.