سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في البنوك المصرية خلال تعاملات نهاية اليوم بالبنوك 22.50 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري سعر اليورو في نهاية تعاملات اليوم بـ22.84 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 22.45 جنيه، فيما قال البنك التجاري الدولي، إن سعر الجنيه الاستريني 22.87 للبيع و22.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى في البنك الأهلي الكويتي 22.87 للبيع، و22.49 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في بنك مصر

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في بنك مصر 22.77 جنيه للبيع، و22.55 جنيه للشراء، فيما أعلن بنك الكويت الوطني أن سعر الجنيه الاسترلينى لديه بلغ في نهاية تعاملات اليوم 22.80 للبيع و22.53 جنيه للشراء.

ووفقا لما أعلنه بنك بلوم مصر، فإن سعر الجنيه الاسترليني وصل إلى 22.80 للبيع، بينما سجل 22.43 للشراء، ووصل السعر في بنك الإسكندرية إلى 22.78 جنيه للبيع، و22.45 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في بنك المصرف المتحد، 22.87 للبيع، و22.48 جنيه للشراء، وأعلن بنك البركة الإسلامي، تسجيل سعر صرف الجنيه الاسترلينى لنحو 22.73 للبيع، فيما وصل سعر الشراء إلى 22.43 جنيه.