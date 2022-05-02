الجنيه الإسترليني يقترب من أقل سعر أمام الدولار.. السر في «الفائدة»

استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من 1.25 دولار في بداية مايو، مقترباً من مستويات منخفضة لم نشهدها منذ يونيو 2020، وسط قوة الدولار وتوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع من معظم البنوك المركزية للحد من ارتفاع الضغوط التضخمية، وبالتالي رفع سعر الفائدة خلال الأسبوع الجاري.

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة البريطانية

في المملكة المتحدة، من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي يوم الخميس المقبل، ما يرفع تكاليف الاقتراض إلى 1%، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، ومع ذلك، يظهر الاقتصاد البريطاني علامات تباطؤ قد تمنع البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعًا في البداية.

توقعات بمزيد من التراجع في السعر

وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.86 في ديسمبر من عام 1957، وسط توقعات أن يتم تداول الجنيه البريطاني عند 1.25 دولار بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس بالنظر إلى المستقبل، مشيرين إلى أنه سيتم التداول عند 1.23 دولار للجنيه الإسترليني في غضون 12 شهرًا.

أكبر بنوك مصر من حيث الأصول

ويحدد سعر الصرف الفوري للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في نفس اليوم، بينما يتم تحديد السعر الآجل للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي اليوم ولكن للتسليم والدفع في تاريخ مستقبلي محدد.

في أكبر بنوك مصر من حيث الأصول، سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 23.26 جنيه للبيع، و22.91 جنيه للشراء.