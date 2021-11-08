إصلاح كسر خط مياه الشرب العمومي في سيوة بعد إغراقه الطريق «صور»

تمكن الفنيون والمهندسون بمجلس مدينة سيوة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من إصلاح خط المياه وسط المدينة، بعد أن تسبب في إغراق الشارع بالمياه، في استجابة فورية لاستغاثة المواطنين، والتي تمثلت في وجود كسر في خط المياه العمومي بميدان السوق، ورشح مياه على الطريق الرئيسي، وإعاقة المارة نتيجة تسريب المياه من خط مياه الشرب.

استجابة لكسر خط مياه شرب سيوة

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، إن غرفة عمليات المركز استقبلت شكوى بوجود كسر في خط مياه الشرب وسط المدينة، وكانت هناك سرعة استجابة، ورد الفوري على شكاوى المواطنين، وجرى التفاعل مع الشكوى.

رئيس مدينة سيوة يتابع إصلاح خط المياه

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «انتقلت إلى موقع شكوى أهالي سيوة بوجود كسر في خط المياه العمومي وسط الواحة، وجرى التواصل مع مسؤولي الصيانة في فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيوة، وانتهينا من إصلاح خط المياه الذي يمثل خطراً على المارة».

ووجَّه رئيس مركز ومدينة سيوة الشكر للمواطنين أصحاب الشكوى لمشاركتهم الإيجابية، بالإبلاغ عن الكسر، والتعامل بشكل طيب، وهو ما كان له أثر في سرعة انتقال فريق الصيانة وإصلاخ الخط العمومي للمياه.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة أن هناك متابعة لحظة بلحظة بجميع المرافق الحيوية في سيوة مثل: مياه الشرب، والكهرباء والطرق، والاتصالات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمجلس المدينة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية، مما يكون له أثر إيجابي على سيوة كمدينة سياحية تستقبل السياح الأجانب من مختلف دول العالم.