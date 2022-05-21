قطع مياه الشرب عن 15 منطقة في قنا الثلاثاء لصيانة كسر خط أبو تشت

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تأجيل عملية صيانة المحبس بخط قطر 1400 مم أمام محطة النجمة والحمران، والذي كان مقرر بدء العمل به، اليوم السبت، إلى يوم الثلاثاء المقبل، 24 مايو، نظرًا لتأثر قرى المركز بالانقطاعات نتيجة انفجارات، أمس، بخطى 1000 مم و1200 مم المتتالية.

الاعتذار للمواطنين عن انقطاع المياه ببعض المناطق

وقدّمت شركة مياه الشرب بقنا، اعتذارا للمواطنين عن انقطاع المياه عن بعض المناطق في أثناء عملية الإصلاح.

وكانت شركة المياه أعلنت، صباح اليوم، انقطاع المياه عن مناطق «كوم يعقوب - عزبة البوصة - القارة - الكرنك - نجع ترك - السلماني - الحسينات - الرواتب - الأميرية - الحبيلات الشرقية - بخانس - الرزقة - كوم البجاه - الرفشة - نجع الغنيمية»، نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط 1000 مم GRP أبو تشت الأوسط سمهود.

إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة

وذكرت شركة المياه، أنّها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، مشيرة إلى أنها ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حال طلبها، يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.