انقطاع مياه الشرب عن رأس البر بسبب كسر خط صرف صحي رئيسي

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، كسرا في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بشوارع 81 و83، وغمرت المياه الشوارع المحيطة بالعشش والفيلات، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب بأنحاء مدينة رأس البر، فيما شهد شارع 77 هبوطا أرضيا بحفرة قطرها أكثر من متر.

وأعلن المحاسب وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، قطع مياه الشرب عن أنحاء المدينة بسبب وجود كسر بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي.

قطع مياه الشرب

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط برئاسة العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، بدء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد 16 بمدينة رأس البر، والذي نتج عنه انقطاع المياه عن المدينة، وجاري أعمال الصيانة اللازمة.

وتوفر الشركة سيارات مياه للمناطق المتأثرة، والتي يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لحين عودة المياه.

غلق شوارع وتعديلات مرورية

وأغلقت إدارة مرور دمياط شارع بورسعيد، بداية من تقاطع شارع 77 حتى شارع 83، من أجل إفساح المجال لسيارات الكسح من شفط مياه الصرف الصحي التي غمرت الشوارع، وتم تعديل خطوط سير السيارات إلى شوارع أخرى.