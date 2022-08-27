«جامعة القاهرة»: استخدام الروبوتات الطبية تُعظم دور الطبيب ولا تهمشه

كشف الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أهمية الاستعانة بالروبوتات الصناعية الطبية، إذ ذكر أن ما يتداوله البعض عن أن الاستعانة بتلك الروبوتات تُقلل مهام الطبيب وكذلك دوره أو مرحلة للاستغناء عن الطبيب أمر غير منطقي على الإطلاق وغير صحيح، إذ أن الروبوت الطبي يُعد تعظيما لدور الطبيب، حيث أن الروبوت الطبي لديه القدرة للوصول لأعماق مناطق في جسم الإنسان يصعب على العنصر البشري الوصول اليها.

الروبوتات الطبية تقلل عدد الممرضين داخل غرفة العمليات

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه كلًا من الإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، على شاشة «سي بي سي»، أن طول وعمق الجرح الطبي الذي يحتاجه الروبوت الطبي قليل بصورة كبيرة عن الجرح الذي يحتاجه الطبيب، ولهذا جامعة القاهرة استعانت بروبوت جديد لمساعدة الأطباء في الجراحات الصعبة، إذ أنه في الجراحات الروبوتية تجعل الطبيب لا يتدخل بشكل مباشر، فضلًا عن أنه يقلل عدد الممرضين داخل غرفة العمليات.

لا يعنى استخدام الروبوت الطبي استبداله بالعنصر البشري

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه لا يعني استخدام الروبوت الطبي استبداله بالعنصر البشري، لكنه يكون عامل مساعد متقدم في إجراء العمليات الجراحية الصعبة بمنتهى السهولة، وتقليل فترة تعافي المريض وخروجه بدون ألم بجودة وكفاءة عالية وتقديم خدمات علاجية في فترة أقل، إذ أن الروبوت الجراحي أحد محاور الطب الجراحي للتحول لجامعات الجيل الرابع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتدريب وكان هناك حاجة ملحة لاستعماله للتطوير التكنولوجي الطبي.