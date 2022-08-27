كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة.. التنسيق والبرامج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة 2022، تتضمن برامج تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وهو ما أوضحه الدكتور طارق عبدالملاك، عميد الكلية، فما تفاصيل البرامج الدراسية بالكلية؟ وما الحد الأدنى للتنسيق للعام الدراسي الجديد 2022-2023؟.. كل هذه الأسئلة تجيب عنها «الوطن» في السطور التالية.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

قال «عبدالملاك» لـ«الوطن»، إن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة تضم 6 برامج دراسية متخصصة، وهي تكنولوجيا الميكاترونكس وتكنولوجيا الأوتوترونكس وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الرسمي، تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، موضحة أن الحد الأدنى للتنسيق 254.0 درجة.

معامل الكلية

تشمل الكلية مجموعة من المعامل، منها معمل الكهرباء والإلكترونيات ومعمل الإلكترونيات ومعمل الفيزياء ومعمل الكمبيونر ومعمل النيومايتك والهيدروليك ومعمل الحاسبات والقياسات ومعمل الطاقة الجديدة والمتجددة ومعمل الميكاترونكس ومعمل الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وورشة السيارات وورشة الندارة وورشة الخراطة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

تمنح الكلية درجة الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا، حيث يلتحق بالدراسة الطالب للحصول على شهادة الدبلوم المهني في التكنولوجيا في التخصص أو شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها من الشهادات الفنية أو شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وتمنح أيضًا درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، حيث يلتحق بالدراسة الطالب للحصول على البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية، ودرجة الدكتوراه المعني في التكنولوجيا في التخصص حيث يلتحق بالدراسة الطالب للحصول على درجة الماجستير المعني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية.

معلومات تفصيلية عن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أنشأت بناءًا على قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 والذي ينص أن الجامعة التكنولوجية هي مؤسسة تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لالحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.

تتمثل أهداف الجامعة في استحداث مسارًا جديدًا متكاملًا للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، حيث يحصل الخرجين على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالورس والدرااست العليا.