«السياحة» تشارك في ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة

تشارك وزارة السياحة والآثار في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، غدا الاثنين، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تزويد الجناح بالمواد الدعائية

وتشارك الوزارة بجناح بمعرض المنتجات الوزارية الذي سيُقام خلال الملتقى، إذ يجرى تزويد الجناح بالمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري، وشاشة عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز أنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة، كما يعرض فيلم عن المتحف المصري الكبير، وآخر عن المتحف القومي للحضارة المصرية.

الحديث عن أبرز الاكتشافات الأثرية

كما تشارك الوزارة بمجموعة من شباب العاملين بها وبالهيئات التابعة لها، حيث سيقوموا بإلقاء الضوء على دور الوزارة كمحفز ورقيب ومنظم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمصريين والسائحين بالمقصد السياحي المصري والنهوض بقطاع السياحة بمصر والذي يعد أحد روافد الاقتصاد القومي للبلاد، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وتنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الوعي السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع وتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها بلدهم، هذا بالإضافة إلى الحديث عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي جرى الكشف عنها مؤخرا وجهود الوزارة في الحفاظ على تراث مصر الأثري.

جدير بالذكر، أن هذا الملتقى يُعد أول تجمع حكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات بهدف التواصل الدائم والفعال لتنفيذ المشروعات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة لخدمة شباب مصر.