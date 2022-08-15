وزير السياحة: المنشآت الفندقية تتأهب لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ

عدد كبير من التحديات والملفات ناقشها وزير السياحة والآثار الجديد، أحمد عيسى، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة بمقرها في الزمالك أمس، بعد ساعات من حلف اليمين الدستورية وزيرًا للسياحة والآثار.

تحديات تواجه السياحة

وتحدث وزير السياحة والآثار عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات العالمية التي تواجه قطاع السياحة في مقدمتها الأزمة العالمية التي أثرت بشكل كبير على تدفقات السياحة وذلك بعد عامين من تأثير انتشار فيروس كورونا والغلق العالمي وتوقف حركة الطيران.

كما أكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بافتتاح المتحف المصري الكبير والالتزام بالمواعيد المحددة للافتتاح وإنهاء كافة الأعمال ووضع اللمسات النهائية على قاعات العرض مع الالتزام بالمعايير العالمية للمتاحف من إضاءة وخدمات وعروض تكنولوجية متطورة للعرض المتحفي بالمتحف المنتظر افتتاحه نهاية هذا العام في حدث عالمي يشهده ملوك ورؤساء وزعماء العالم وذلك تزامنًا مع مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والذي ستجمع أثاره للمرة الأولى بالمتحف الكبير أكبر متحف للآثار التي ترجع لحضارة واحدة في العالم.

وكان من المنتظر افتتاح المتحف الكبير 2020 ولكن تم إرجاء الافتتاح بسبب الغلق العالمي عقب انتشار فيروس كورونا.

استضافة مؤتمر المناخ ودور وزارة السياحة

ووجه «عيسى»، قيادات السياحة أثناء لقاء، اليوم، بمتابعة التحضيرات النهائية لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأهم عالميا خلال الفترة المقبلة، حيث يتأهب قطاع السياحة بكافة منشآته الفندقية بمدينة شرم الشيخ وتجري عملية تحول كاملة لتلك المنشآت لتحصل على النجمة الخضراء لتطابق معايير الاستدامة البيئية.