اليوم.. وزير السياحة يلتقي مستثمري جنوب سيناء

يعقد اليوم الثلاثاء أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى علم وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة في أول لقاءاته بالعاملين بالقطاع السياحي الخاص منذ توليه الوزارة أمس الأول الأحد.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة» بجنوب سيناء إن حرص أحمد عيسي وزير السياحة والآثار على الالتقاء بمستثمري السياحة والاستماع لهم ولمشاكلهم ولمقترحاتهم الخاصة بزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، مبادرة طيبة.

وأوضح عبداللطيف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستثمرين سيوضحون خلال اللقاء أبرز المعوقات التي واجهت القطاع السياحي خلال الفترة الماضية للعمل على إيجاد حلول لها، بما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر وتعظيم الإيرادات السياحية.

استعادة القطاع السياحي لعافيته قبل جائحة كورونا

وأضاف أن القطاع السياحي المصري يسعى لاستعادة عافيته بالكامل لما قبل جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب على معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، وتابع أنه بالرغم من أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري إلا أنها كانت أقل من الذين زاروا مصر خلال عام 2019.

استعدادات فنادق شرم الشيخ لقمة المناخ

وفي إطار استعداد القطاع السياحي لمؤتمر قمة المناخ في دورته الـ27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل تبحث حاليا لجان وزارة السياحة والآثار استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ لاستقبال ضيوف المؤتمر وللتحول نحو السياحة الخضراء.

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن أكثر من 80% من فنادق مدينة شرم الشيخ بدأت في التحول نحو السياحة الخضراء وتطبيق كافة المعايير البيئية، لافتا إلى أن 100% من فنادق المدينة ستكون صديقة للبيئة قبل انعقاد مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل، يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ ستستقبل بداية الشهر المقبل 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء وذلك بعد تجهيز المحطات الخاصة بها بالمدينة.