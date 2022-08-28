السيطرة على حريق شقة سكنية في الغردقة دون خسائر بشرية «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الهلال شمال مدينة الغردقة، قبل امتداد النيران إلى الشقق المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر اليوم الأحد، إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الهلال بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات المطافئ وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة وتم عمل محضر بالواقعة.

الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية

وكشف مصدر أمني، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية َولم يتبين حتى الآن سبب الحريق وجار تحديد سبب الحريق بواسطة رجال الأدلة الجنائية وجار المتابعة.

حريق في مطعم شهير بالغردقة

جدير بالذكر أن مدينة الغردقة شهدت حريقا في مطعم سياحي شهير بشارع الشيراتون، وتم إبلاغ الحماية المدنية وتمكن الأهالي من إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء َولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة َوإخطار جهات التحقيق.

دفن جثة شاب غرق في أحد شواطئ الغردقة

وكانت قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة شاب غريق بشاطئ الأحياء بمدينة الغردقة لشاب يدعى «إيهاب مجدي» 26 عاما يقيم في حي الزراعة وسط مدينة الغردقة لقي مصرعه غرقا متأثراً بأسفكسيا الغرق.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بالعثور على جثة شاب غرق بأحد شواطئ الغردقة وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت التصريح بدفن الجثة.