انتشال جثة شاب غرق في أحد شواطئ الغردقة

عثر أهالي مدينة الغردقة اليوم على جثة غريق على أحد الشواطئ بمنطقة الأحياء شمال المدينة، وجرى إخطار إدارة شرطة النجدة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر على الفور، وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

العثور على جثة شاب غريق بشاطئ في الغردقة

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بالعثور على جثة شاب غريق بشاطئ منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «إيهاب مجدي» 26 عاما يقيم في حي الزراعة وسط مدينة الغردقة وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة وعمل محضر بالواقعة وجار التحقيقات.

انتشال الجثة

وتبين من تقرير صحة الغردقة، أن الشاب في العقد الثالث من عمره ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته باسفكسيا الغرق، بأحد الشواطئ المفتوحة بالغردقة، وجرى انتشال جثمانه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن شواطئ الغردقة شهدت قبل أيام حالة غرق سيدة في العقد الخامس من العمر بمنطقة شواطئ اولد فيك جنوب شواطئ الغردقة وَتمكن غطاسون متطوعون من العثور على جثة بعد البحث 10 ساعات متواصلة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق والتي قررت التصريح بدفن الجثة.