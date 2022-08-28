شيكابالا مع أسرته على متن «لانش» أثناء قضاء إجازته في الغردقة «صور»

حرص اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم وقائد نادي الزمالك، على قضاء إجازته - التي حصل عليها بعد حصد القلعة البيضاء لبطولة الدوري الممتاز - على أحد شواطئ مدينة الغردقة، إذ اصطحب اللاعب أسرته إلى أحد المنتجعات السياحية.

شيكابالا في رحلة لجزيرة الجفتون بالغردقة

حصلت «الوطن» على صور لـ شيكابالا وهو على متن لانش سياحي بصحبة ابنه أثناء رحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون، وحرص عدد من الجمهور والعاملين بالقطاع السياحي في الغردقة على التقاط الصور التذكارية مع شيكابالا.

الغردقة على موعد لتنظيم حفل أفضل لاعب في إفريقيا

تستعد مدينة الغردقة لتنظيم حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2021 بقرار من الاتحاد الإفريقي بعودة تنظيم الغردقة فعاليات الحفل للمرة الثانية حيث نجحت الغردقة في تنظم حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 على أحد شواطئ منتجع سياحى شهير في منطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، بحضور كوكبة من نجوم ومشاهير الرياضة في العالم وعدد من الشخصيات العالمية ونجوم الفن.

كان تلقى كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر والمنظم لفعاليات حفل الكاف لأفضل لاعب تأكيدًا لتنظيم فعاليات حفل اختيار أفضل لاعب بإفريقيا لعام 2021.