اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب
كتب:
الوطن
08:00 م | الأحد 28 أغسطس 2022
صورة مانشيت الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 29 أغسطس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
تقرأ في الصفحة الأولى
- قطار المبادرة الرئاسية يواصل البناء والتنمية
- مدير برنامج «تنمية الطفولة المبكرة»: إنشاء 2000 حضانة جديدة بالقرى خلال 2022
- «خارطة طريق» بين الحكومة والبنك المركزي لمواجهة تداعيات الأزمة التقتصادية العالمية
- قمة المناخ .. المستقبل للطاقة الجديدة
- تنويه عن مقال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بعنوان «المشروعات القومية المفترى عليها»
- تنويه عن مقال الدكتور ياسر عبد العزيز بعنوان «سلطة بلا حدود»
- مصر تدعو القوى الليبية لوقف التصعيد والتوصل لحل توافقي
- «التحالف المصري» ينتهي من الصبة الخرسانية لسد «جوليوس» التنزاني
- «التعليم»: مد التحولات بين المدارس حتى 31 أغسطس
تقرأ في الصفحة الثانية
- وزارتا الإسكان والصحة تشاركان في ملتقى شباب «العاصمة الإدارية»
- «القوى العاملة»: توجيهات رئاسية بحماية العمالة المصرية في الخارج
- «تنمية الريف»: مد تيسيرات سداد الـ «1.5 مليون فدان» إلى ديسمبر
- «فؤاد»: محطتا نقل المخلفات بـ «زفتى وسمنود» للحد من تغير المناخ
- «الداخلية»: ضبط قضايا مالية وتهرب ضريبي بـ 2.7 مليار جنية
- «عطا»: «تقليل الاغتراب» ينتهي الأربعاء.. والنتيجة خلال 72 ساعة
- «الحوار الوطني»: «عمال مصر» يطالب بحل أزمة المعاش المبكر
- «عبير» ضحية «ضمور العضلات» ومعاش تكافل وكرامة «طاقة نور»
تقرأ في الصفحة الثالثة
- مقال للدكتور محمود مسلم بعنوان «المشروعات القومية.. المفترى عليها»
- أزمة الطاقة: فرنسا ترفض أسعار الكهرباء وبريطانيا تخفض التدفئة
- «قطاع الأعمال»: تطوير « مصر للغزل والنسيج» لاستعادة الريادة
- وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير «ميناء السخنة»
- «الري»: الفيضان في المعدل الطبيعي والسودان ترصد ارتفاع مناسيب النيل
- «التنمية المحلية»: قروض «مشروعك» وفرت 1.7 مليون فرصة عمل بالمحافظات
- «المالية»: فرصة أخيرة للتجاوز عن مقابل تأخير الضرائب
- «حياة كريمة» تجبر خاطر «طلبة»: «عربيتي اتحرقت وأهدوني جديدة»
- «فريد» يدعم غير القادرين بـ «شنطة ومريلة»: «الناس لبعضها»
تقرأ في الصفحة الرابعة
- محمود محيي الدين: مصر ستصبح من أهم منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم بفضل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- مصر واليابان تطلقان حوار التعاون الإنمائي وجذب الاستثمارات في ضوء التحول إلى «الأخضر»
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «شارع الخضيري»
تقرأ في الصفحة الخامسة
- «حياة كريمة».. المبادرة تواصل رحلة البناء والتنمية في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات لتحسين مستوى معيشة المواطن
- رئيس «اتصالات النواب»: «حياة كريمة» أدخلت القرى والنجوع في خطة التحول الرقمي
- مدير برنامج «تنمية الطفولة المبكرة»: نعد قواعد بيانات مميكنة لمساعدتنا في اتخاذ القرارات السليمة
في الصفحة السادسة
- مقال للدكتور ياسر عبد العزيز تحت عنوان «سلطة بلا حدود»
- مقال لـ أحمد إبراهيم تحت عنوان «شرين غالب .. عظيمة من مصر»
- مقال لـ سحر الجعارة تحت عنوان «عظيمات مصر» لسن جواري
- مقال لـ وليد طوغان تحت عنوان «ماذا يجرب هناك؟»
- نبض الشارع .. تحية من قلبي لـ «آل الجندي» الأبطال
- يا حكومة .. وظيفة في أحد المساجد يا وزير الأوقاف
- «روسيا – أوكرانيا» .. رحلة التخاصم والتناطح»
في الصفحة السابعة
- فيوتشر يواجه المقاصة بالجولة 34 للدوري
- «قمصان» يقترب من قيادة الأهلي أمام سيراميكا
- 21 أكتوبر .. النظر في طعن الزمالك ضد «بوطيب» ولوهافر الفرنسي
- «فيتوريا» يستقر على ضم 40 لاعبًا في قائمة منتخب مصر
- الصحف العالمية تتغنى بفوز ليفربول التاريخي على بورنموث: «إنجاز مذهل»
في الصفحة الثامنة والأخيرة
- فن الأراجوز .. ورش مجانية للحفاظ على «الضحكة الصافية»
- «حنين» تصمم ملابس «أصلها» في الحواديت المصرية
- متحف فرعوني داخل مدرسة لتشجيع الطلاب على دراسة التاريخ ..«صوت وصورة»
- «أمينة» تتفنن في صنع الشموع المعطرة بمكافأة «الشهادة الإعدادية»
- سوهاجي يستغل سطح منزله في تجفيف الخضراوات والفاكهة: «مشروع في الإيد»