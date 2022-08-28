اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 29 أغسطس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

تقرأ في الصفحة الأولى

- قطار المبادرة الرئاسية يواصل البناء والتنمية

- مدير برنامج «تنمية الطفولة المبكرة»: إنشاء 2000 حضانة جديدة بالقرى خلال 2022

- «خارطة طريق» بين الحكومة والبنك المركزي لمواجهة تداعيات الأزمة التقتصادية العالمية

- قمة المناخ .. المستقبل للطاقة الجديدة

- تنويه عن مقال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بعنوان «المشروعات القومية المفترى عليها»

- تنويه عن مقال الدكتور ياسر عبد العزيز بعنوان «سلطة بلا حدود»

- مصر تدعو القوى الليبية لوقف التصعيد والتوصل لحل توافقي

- «التحالف المصري» ينتهي من الصبة الخرسانية لسد «جوليوس» التنزاني

- «التعليم»: مد التحولات بين المدارس حتى 31 أغسطس

تقرأ في الصفحة الثانية

- وزارتا الإسكان والصحة تشاركان في ملتقى شباب «العاصمة الإدارية»

- «القوى العاملة»: توجيهات رئاسية بحماية العمالة المصرية في الخارج

- «تنمية الريف»: مد تيسيرات سداد الـ «1.5 مليون فدان» إلى ديسمبر

- «فؤاد»: محطتا نقل المخلفات بـ «زفتى وسمنود» للحد من تغير المناخ

- «الداخلية»: ضبط قضايا مالية وتهرب ضريبي بـ 2.7 مليار جنية

- «عطا»: «تقليل الاغتراب» ينتهي الأربعاء.. والنتيجة خلال 72 ساعة

- «الحوار الوطني»: «عمال مصر» يطالب بحل أزمة المعاش المبكر

- «عبير» ضحية «ضمور العضلات» ومعاش تكافل وكرامة «طاقة نور»

تقرأ في الصفحة الثالثة

- مقال للدكتور محمود مسلم بعنوان «المشروعات القومية.. المفترى عليها»

- أزمة الطاقة: فرنسا ترفض أسعار الكهرباء وبريطانيا تخفض التدفئة

- «قطاع الأعمال»: تطوير « مصر للغزل والنسيج» لاستعادة الريادة

- وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير «ميناء السخنة»

- «الري»: الفيضان في المعدل الطبيعي والسودان ترصد ارتفاع مناسيب النيل

- «التنمية المحلية»: قروض «مشروعك» وفرت 1.7 مليون فرصة عمل بالمحافظات

- «المالية»: فرصة أخيرة للتجاوز عن مقابل تأخير الضرائب

- «حياة كريمة» تجبر خاطر «طلبة»: «عربيتي اتحرقت وأهدوني جديدة»

- «فريد» يدعم غير القادرين بـ «شنطة ومريلة»: «الناس لبعضها»

تقرأ في الصفحة الرابعة

- محمود محيي الدين: مصر ستصبح من أهم منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم بفضل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- مصر واليابان تطلقان حوار التعاون الإنمائي وجذب الاستثمارات في ضوء التحول إلى «الأخضر»

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «شارع الخضيري»

تقرأ في الصفحة الخامسة

- «حياة كريمة».. المبادرة تواصل رحلة البناء والتنمية في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات لتحسين مستوى معيشة المواطن

- رئيس «اتصالات النواب»: «حياة كريمة» أدخلت القرى والنجوع في خطة التحول الرقمي

- مدير برنامج «تنمية الطفولة المبكرة»: نعد قواعد بيانات مميكنة لمساعدتنا في اتخاذ القرارات السليمة

في الصفحة السادسة

- مقال للدكتور ياسر عبد العزيز تحت عنوان «سلطة بلا حدود»

- مقال لـ أحمد إبراهيم تحت عنوان «شرين غالب .. عظيمة من مصر»

- مقال لـ سحر الجعارة تحت عنوان «عظيمات مصر» لسن جواري

- مقال لـ وليد طوغان تحت عنوان «ماذا يجرب هناك؟»

- نبض الشارع .. تحية من قلبي لـ «آل الجندي» الأبطال

- يا حكومة .. وظيفة في أحد المساجد يا وزير الأوقاف

- «روسيا – أوكرانيا» .. رحلة التخاصم والتناطح»

في الصفحة السابعة

- فيوتشر يواجه المقاصة بالجولة 34 للدوري

- «قمصان» يقترب من قيادة الأهلي أمام سيراميكا

- 21 أكتوبر .. النظر في طعن الزمالك ضد «بوطيب» ولوهافر الفرنسي

- «فيتوريا» يستقر على ضم 40 لاعبًا في قائمة منتخب مصر

- الصحف العالمية تتغنى بفوز ليفربول التاريخي على بورنموث: «إنجاز مذهل»

في الصفحة الثامنة والأخيرة

- فن الأراجوز .. ورش مجانية للحفاظ على «الضحكة الصافية»

- «حنين» تصمم ملابس «أصلها» في الحواديت المصرية

- متحف فرعوني داخل مدرسة لتشجيع الطلاب على دراسة التاريخ ..«صوت وصورة»

- «أمينة» تتفنن في صنع الشموع المعطرة بمكافأة «الشهادة الإعدادية»

- سوهاجي يستغل سطح منزله في تجفيف الخضراوات والفاكهة: «مشروع في الإيد»