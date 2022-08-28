بريد الوطن.. تحية من قلبي لـ«آل الجندي» الأبطال

أبهرنا البطل محمد الجندي بفوزه بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث 2022، وتغلب على نجوم ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا، ويكمن جوهر الإنجاز في أن اللعبة رغم ارتباطها باسم الخماسي «الحديث»، فإنها ظهرت في دورة الألعاب الأولمبية في استكهولم عام 1912، ولم تجذب اهتمام شبابنا، لأنها رياضة مركبة تتكون من 5 ألعاب، ولك أن تتخيل صعوبة أن ينتقل اللاعب في خلال 90 دقيقة بين خمسة ملاعب متناقضة، من حمام السباحة إلى مضمار الجري إلى صالة المبارزة إلى ملعب الفروسية إلى ساحة الرماية، وفي أولمبياد طوكيو الماضية 2020 كسر البطل أحمد الجندي «الشقيق الأكبر لبطلنا محمد الجندي» حاجز الصمت، وفاز بالميدالية الفضية الأولى في تاريخ مصر، والحقيقة وجَّه ذلك الإنجاز الدعوة إلى شباب المحروسة إلى ممارسة أكثر من رياضة في وقت واحد، والدخول إلى عالم الخماسي الحديث، وقد عملت مدرباً لكرة القدم للناشئين بالنادي الأهلي، ولاحظت في فترة الاختبارات تلك الوفود التي تُقدر بالآلاف، والتي تهوى إلى الأندية من كل فج عميق من أنحاء الجمهورية، سعياً وراء أحلامهم الكروية، بدون أن يدروا أن بداخلهم مشاريع أبطال في ألعاب أخرى، لذلك أتمنى إعداد رسالة إعلامية فحواها أن الرياضة ليست كرة قدم فقط، وأن تعد وزارة الشباب والرياضة برنامجاً لاستخراج الكنوز المدفونة، واقتناص اللآلئ المكنونة فيمن أطلقنا عليهم «الجيش الجرار»، من مواهب الآلاف المترددة على الأندية في الاختبارات السنوية لكرة القدم.

وجدان أحمد عزمي

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