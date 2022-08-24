بريد الوطن.. تبسم الآفاق
كتب:
بريد الوطن
09:46 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
بريد الوطن
أغرك يا شوق أنين يصارع
وبيْنٌ بكفِّ السابغات يقارع
وقنينة من عطر طيف قطوفها
تبسم والآفاق همس يضارع
سقتك كئوس العشق بين لحاظها
تلعثم صمت والوصال يوادع
على لهفة فى ثغر صبح يبثها
رهيف لقاء وجده الدهر ماتع
تصدعت الآمال والوصل ثابت
يزلزل حصناً والرحيل ينازع
نسجت على ثغر الحكايات لهفة
تناهت وقلب الظاعنين بلاقع
تشق غمار الصامدين شجونها
وترشف والأوجاع ثم نواقع
إليك ودرب الخلد محض عزيمة
تلاها على سمع الضلوع مصارع
يكبله والقلب قيد وصاية
لعبلة والشرق الخضوع يبايع
رماح بأمس النصر بتن مدافعا
متى أسيف الطعن الرهيب رواكع
على كنف الصبر المصاحب بأسها
ستقصم رأس الغازيات القواطع
عبدالناصر الكومى
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. «الوطن» تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com