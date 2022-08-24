بريد الوطن.. تبسم الآفاق

أغرك يا شوق أنين يصارع

وبيْنٌ بكفِّ السابغات يقارع

وقنينة من عطر طيف قطوفها

تبسم والآفاق همس يضارع

سقتك كئوس العشق بين لحاظها

تلعثم صمت والوصال يوادع

على لهفة فى ثغر صبح يبثها

رهيف لقاء وجده الدهر ماتع

تصدعت الآمال والوصل ثابت

يزلزل حصناً والرحيل ينازع

نسجت على ثغر الحكايات لهفة

تناهت وقلب الظاعنين بلاقع

تشق غمار الصامدين شجونها

وترشف والأوجاع ثم نواقع

إليك ودرب الخلد محض عزيمة

تلاها على سمع الضلوع مصارع

يكبله والقلب قيد وصاية

لعبلة والشرق الخضوع يبايع

رماح بأمس النصر بتن مدافعا

متى أسيف الطعن الرهيب رواكع

على كنف الصبر المصاحب بأسها

ستقصم رأس الغازيات القواطع

عبدالناصر الكومى

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