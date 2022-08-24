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أحمد الخطيب

بريد الوطن.. تبسم الآفاق

كتب:

بريد الوطن
09:46 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

أغرك يا شوق أنين يصارع

وبيْنٌ بكفِّ السابغات يقارع

وقنينة من عطر طيف قطوفها

تبسم والآفاق همس يضارع

سقتك كئوس العشق بين لحاظها

تلعثم صمت والوصال يوادع

على لهفة فى ثغر صبح يبثها

رهيف لقاء وجده الدهر ماتع

تصدعت الآمال والوصل ثابت

يزلزل حصناً والرحيل ينازع

نسجت على ثغر الحكايات لهفة

تناهت وقلب الظاعنين بلاقع

تشق غمار الصامدين شجونها

وترشف والأوجاع ثم نواقع

إليك ودرب الخلد محض عزيمة

تلاها على سمع الضلوع مصارع

يكبله والقلب قيد وصاية

لعبلة والشرق الخضوع يبايع

رماح بأمس النصر بتن مدافعا

متى أسيف الطعن الرهيب رواكع

على كنف الصبر المصاحب بأسها

ستقصم رأس الغازيات القواطع

عبدالناصر الكومى

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