مجلس المهندسين: لا تفريط في أي من أصول النقابة واعتماد بيع مزاد المخلفات

خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن قضية التعليم الهندسي قضية محورية بالغة الأهمية، وتحظى باهتمام المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك سلسلة من الأخطاء القديمة متمثلة في المعاهد الهندسية الخاصة التي أثرت بالسلب على مهنة الهندسة.

لا يدخل كليات الهندسة إلا من حصل على شهادة المعادلة فقط من التعليم الفني

وأشار النقيب في كلمته، إلى أن الاجتماع الذي جمعه بوزير التعليم العالي، بحضور الدكتور حسام الدين رزق- وكيل النقابة ورئيس لجنة التعليم الهندسي، لافتًا إلى أن وزير التعليم العالي رحب بطلب النقابة بتحديد أعداد المقبولين بالهندسة لهذا العام، وتم الاتفاق على ألّا يزيد عددهم على 25 ألفًا، مع التأكيد على المطالبة بألا يتعدى الفارق بين القبول بالخاص والحكومي عن 5%، وأيضًا تحديد مسار للتعليم الفني، بألا يدخل كليات الهندسة إلّا من حصل على شهادة المعادلة فقط.

وأكد النقيب، على دعم فكرة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجي الكليات التكنولوجية.

واتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عدة قرارات مهمة، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة، برئاسة المهندس طارق النبرواي- النقيب العام للمهندسين، كان على رأسها الموافقة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على أي ملابسات تخص قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالي، فيما تم من تخصيص «خمسة شاليهات»، على أن تعرض اللجنة ما يتم التوصل إليه على المجلس الأعلى للنقابة، للخروج ببيان يوضح جميع التفاصيل والحقائق لأعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق الأصيل في أصول وممتلكات النقابة.

أصول نقابة المهندسين

وبحسب بيان صادر عن تفاصيل الاجتماع شدد أعضاء المجلس الأعلى، على أنه لا تفريط في أي أصل من أصول النقابة، وأكد المجلس أن تكون قرية ريماس مصيفًا للمهندسين وأسرهم.

كما وافق المجلس أيضًا على اعتماد البيع لمزاد المخلفات الذي تم مؤخرًا بالنقابة العامة.

ورفض أعضاء المجلس الأعلى بشدة ما يتم على بعض «الجروبات» من تعمد الإساءة والإهانة لأعضاء المجلس الأعلى وهيئة المكتب، مشددين على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل من يقوم بذلك للتحقيق فورًا.

فيما أشار الدكتور حسام رزق- وكيل النقابة ورئيس لجنة التعليم الهندسى، إلى أن ملف التعليم الهندسي ملف مهم، ومجلس النقابة يعمل عليه بجد، لافتًا إلى أن وزير التعليم العالي هو أحد أفراد نقابة المهندسين، ومعني بمهنة الهندسة، وبالتالي نعمل معًا لخدمة المهندسين والمهنة.

وفي سياق متصل، طالب أعضاء المجلس الأعلى بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم الهندسي بالنقابة، والتأكيد أن نقابة المهندسين تشدد على اتخاذ إجراءات مؤسسية لوضع ضوابط لمخرجات التعليم الهندسي، وأن التعليم الهندسي على رأس أولويات المجلس الحالي، ونستهدف ربط سوق العمل بأعداد المقبولين، والتأكيد على التكامل مع مؤسسات الدولة لضبط ملف التعليم الهندسي في إطار التنافس.

انعقد المجلس بحضور كل من دكتور مهندس حسام الدين رزق والمهندس الاستشاري إيهاب خضر- وكيلي النقابة، والمهندس الاستشاري يسري الديب- الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس معتز بركات- أمين الصندوق المساعد للنقابة، وأعضاء المجلس الأعلى لـ نقابة المهندسين.