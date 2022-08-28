بريد الوطن.. وظيفة فى أحد المساجد يا وزير الأوقاف

منذ أن وعيت على الدنيا لم أرَ منها إلا نور القرآن، فحفظت القرآن فى سن صغيرة، والتحقت بالمدرسة إلى أن حصلت على «ليسانس دار العلوم»، بجانب حصولى على شهادة «تخصص القراءات» من الأزهر، وأجيد التعامل مع الكمبيوتر، والقراءة والكتابة بطريقة «برايل»، ومنذ أن تخرجت فى الجامعة أحلم بالعمل بوزارة الأوقاف إماماً وخطيباً.. وعليه، أناشد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، التوجيه بتعيينى بأحد مساجد الوزارة إماماً وخطيباً، لأبذل جهدى خدمةً لله وللناس، وهذا ما أرجوه من الوزير الإنسان.

أحمد السيد عبدالمعطى الأشعل

كفر حجازى - منشأة القناطر - الجيزة

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