«الحياة» تنفرد بالعرض الحصري لحفل لينا شاماميان من القلعة الليلة

تواصل شبكة تليفزيون الحياة انفراداتها الحصرية، حيث تعرض الليلة حفل النجمة لينا شاماميان من محكي القلعة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي والغناء الدولي في دورته الـ30.

باقة غنائية مميزة من لينا لجمهور القلعة

تقدم لينا شاماميان عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة ومن بينها «على موج البحر»، و«هنعيش ونشوف» وغيرهم من الأغاني الشهيرة.

تفاصيل حفلات محكى القلعة

جدير بالذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقي والغناء انطلق يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس بحفل غنائي مميز للفنان هشام عباس الذي أشعل أجواء الحفل بأغانيه المميزة، ثم توالت بعد ذلك فعاليات المهرجان التي شهدت مشاركة عدد كبير من الفنانين منهم علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر ومصطفي حجاج ونوال الزغبي وفرقة وسط البلد وأحمد جمال ومروة ناجي ونادية مصطفي وحنان ماضي ونسمة محجوب والشيخ ياسين التهامي وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة كانت تحتل رقم 1 في التريند طوال الأيام الماضية بسبب حفلاتها الحصرية وبثها المباشر لها.