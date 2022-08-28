محمد محسن ونوران أبو طالب وأوركسترا الحجرة في محكى القلعة الثلاثاء المقبل

يقام مساء الثلاثاء 30 أغسطس، بمحكى القلعة، 3 حفلات متتالية، ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

ففي العاشرة مساء، يقدم المطرب محمد محسن مجموعة من أعماله الخاصة إلى جانب باقة من أهم وأشهر أعمال تراث الموسيقى العربية؛ منها أهو ده اللي صار، حبات الندى، أنا أتوب عن حبك، البحر بيضحك ليه، حضنك حياة، أغار من قلبي التحفجية، سالمة يا سلامة، في قلبي مكان، فوضت أمري وغيرها.

أوركسترا الحجرة في مهرجان القلعة

ويسبقه في الثامنة مساء، حفل لأوركسترا الحجرة تحت إشراف المايسترو مدحت عبدالسلام؛ يتضمن عددا من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

بعده تتغنى نوران أبو طالب بكوكبة من المؤلفات التراثية والمعاصرة؛ منها الحلوة دي، لأ مش أنا اللي أبكي، فب هويد الليل، صبري عليك طال، ممكن، شبابيك، صباح ومسا، سألتك حبيبي، أنا والعذاب وهواك إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة؛ منها فوازير ويا نجمة.

فعاليات مهرجان القلعة

يذكر أن مهرجان القلعة انطلقت فعالياته 17 أغسطس الجاري بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس، وبعدها شارك عدد كبير من الفنانين في فعاليات المهرجان؛ من بينهم مدحت صالح وعلي الحجار وهاني شاكر ونوال الزغبي وأحمد جمال ومصطفى حجاج ومروة ناجي ونسمة محجوب وحنان ماضي والشيخ ياسين التهامي وغيرهم، ومن المقرر أن يحيي حفل الختام الموسيقار عمر خيرت.