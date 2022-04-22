أسعار تذاكر حفل لينا شاماميان بالأوبرا الليلة.. خطوات الحجز والشروط

تحيي الفنانة لينا شاماميان وفرقتها حفلا فنيا جديدا في التاسعة مساء اليوم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وذلك ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا ووزارة الثقافة هذا الشهر.

وتقدم في الحفل مجموعة من أغانيها الخاصة موزعة بأسلوب جديد من بينها «بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر»، إلى جانب مجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة بأسلوبها المميز .

أسعار تذاكر حفل لينا شاماميان بدار الأوبرا

تبدأ أسعار تذاكر حفل لينا شاماميان في الأوبرا، من 110 جنيهات وتصل إلى 310 جنيهات، ويمكن حجز التذاكر أونلاين من الموقع الرسمي لدار الأوبرا المصرية من هنـــــــــا

طريقة حجز تذاكر حفل لينا شاماميان

الدخول عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا المصرية، واختيار حفل لينا شاماميان من بين السهرات الفنية والغنائية.

- بعد ذلك يتم الضغط على «احجز مقعدك».

- تحديد عدد وأماكن المقاعد المراد حجزها، ثم اختيار على «أقبل الشروط والأحكام»، ثم الضغط «احجز تذكرتك».

- إدخال البريد الإلكتروني ورقم التليفون، ثم تحديد وسيلة الدفع، عن طريق «فوري» أو من خلال البطاقة الائتمانية.

شروط حضور الحفل

ومن أبرز شروط دار الأوبرا لحضور الحفل: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وارتداء كمامات، الالتزام بإجراءات قياس درجة الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بالجلوس في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وعدم تحريك المقاعد ، كما يمنع دخول الأطفال أقل من سبع سنوات، ويمنع كذلك ارتداء الملابس اللائقة بالمكان (مثل ارتداء الشورت)، كما يمنع تصوير الحفل.

يشار إلى أن المطربة السورية لينا شاماميان مولودة في دمشق عام 1980، لها العديد من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لـ20 عامًا ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.