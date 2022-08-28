لينا شاماميان نجمة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء اليوم

تتوالى فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الثلاثين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر، والذي انطلقت فعاليته يوم 17 أغسطس.

ويشهد مساء اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان القلعة سيبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين بفقرة خاصة لأول عازف ريكورد مصري وعربي يصل إلى تصفيات برنامج مسابقات أمريكي شهير وسيقدم عددا من مقطوعاته الخاصة.

لينا شاماميان في مهرجان القلعة

أما الفقرة الثانية في المهرجان التي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء ستحييها الفنانة لينا شاماميان التي ستقدم عددا كبيرا من أغانيها المميزة ومن بينها على موج البحر وهنعيش ونشوف وغيرهم .

يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقي والغناء انطلق يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس بحفل غنائي مميز للفنان هشام عباس الذي اشعل أجواء الحفل بأغانيه المميزة.

فعاليات مهرجان القلعة

وتوالت بعد ذلك فعاليات المهرجان التي شهدت مشاركة عدد كبير من الفنانين منهم علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر ومصطفي حجاج ونوال الزغبي وفرقة وسط البلد وأحمد جمال ومروة ناجي ونادية مصطفي وحنان ماضي ونسمة محجوب والشيخ ياسين التهامي وعدد آخر من الفنانين .

أما عن باقي الفعاليات فسيشارك فيها عدد آخر من الفنانين منهم الموسيقار عمر خيرت ومحمد محسن وغيرهم.