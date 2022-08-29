«تجارة الجملة»: الأسعار على البطاقات التموينية أقل من السوق المحلية بـ25%

كشف المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، أسعار قائمة السلع التموينية، بعد إضافة 5 سلع على القائمة اعتبارًا من أول سبتمبر، لافتًا إلى أن الأسعار على البطاقات التموينية تقل عن مثيلاتها في السوق المحلية بحوالي 25%.

وأوضح المهندس عادل عبد العزيز، أن سعر كيلو السكر المعبأ 10.5 جنيه، بينما الزيت الخليط الزجاجة 800 ملي تكون بسعر 23 جنيها، فيما يبلغ سعر الأرز المعبأ 10 جنيهات للكيلو الواحد، وكذلك كيس المكرونة المعبأ 800 جرام 10.5 جنيه.

نصف كيلو العدس المجروش يبلغ سعره 11 جنيه

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن نصف كيلو العدس المجروش يبلغ سعره 11 جنيه، بينما سعر المكرونة 400 جرام سعرها 5.25 جنيه، والجبنة تتراباك 250 بـ 7 جنيه للربع كيلو، بينما وصل سعر الفول المعبأ 500 جرام لـ 7.50 جنيه، والشاي الناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات، وسعر الصلصة 300 جرام لـ 4.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض لـ 58 جنيهًا

وأكد أن الشركة القابضة للسلع الغذائية تتوافر بها كل أنواع السلع المختلفة، وأن منافذها تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إذ تتوافر بها اللحوم السودانية بـ 115 جنيهًا للكيلو الواحد، وسعر كرتونة البيض 58 جنيهًا، وسيتم طرح السلع الإضافية خلال الشهر المقبل على البطاقات التموينية، وستستفيد أكثر من 8 ملايين أسرة من الدعم التمويني، إذ وصل سعر الجبنة تتراباك 500 جرام لـ 13 جنيهًا، ومسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

التونة «مفتتة» وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا

وأوضح المهندس عادل عبد العزيز، أن سعر المسحوق العادي يدوي يبلغ 10.50 جنيهات لكل 800 جرام، وصابون الغسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه، وصابون تواليت 125 جم بسعر 5.5 جنيه، وسعر كيس الدقيق المعبأ الورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا، وكيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا، والطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين، والتونة «مفتتة» وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا، والمربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.