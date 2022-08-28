أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022.. إضافة التونة والمربى للقائمة

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022 تشهد ثباتا واستقرارا مساويا لأسعار أغسطس ويوليو الماضيين، ولكن بزيادة 5 سلع تموينية جديدة أدرجتها وزارة التموين على قائمة السلع المقرر صرفها لحاملي البطاقات، بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 1 سبتمبر 2022.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022

كما تشهد أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، إضافة 5 سلع جديدة أبرزها «التونة ونوعين من الدقيق والطحينة والمربى»، ليبلغ إجمالي قائمة السلع 30 سلعة مدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، مع صرف مقررات تموين شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت أسعار السلع التموينية كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بجنيهين.

21- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بجنيهين.

22- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر (أنواع) بسعر جنيهين.

24- بسكويت تومورو (أنواع) 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو (أنواع) 3 جنيهات.

26- كيس دقيق معبأ ورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

27- كيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

28- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

29- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

30- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

حصة البطاقة التموينية من السلع

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حصة البطاقة التموينية من السلع المدعمة بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة الواحدة، إذ يستحق كل فرد مقيد على البطاقة «2 كيس سكر، وزجاجة زيت، وكيس أرز»، بالإضافة لصرف ما يرغب من السلع الأخرى بباقي مبلغ الدعم المستحق لكل فرد، والذي حددته الحكومة بقيمة 50 جنيها شهريا.