منافذ البقالين تستقبل السلع التموينية الجديدة لبدء صرف زيادة البطاقات

بدأت منافذ بقالي التموين في استقبال الحصص المخصصة لها من السلع التموينية من مخازن الجملة المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1500 مخزن جملة، تغزي 40 ألف منفذ بقالي و1300 مجمع استهلاكي بالإضافة إلى منافذ فروع جمعيتي، وذلك استعدادًا لصرف الزيادة على البطاقات التموينية والمقرر صرفها مع تموين شهر سبتمبر المقبل الموافق بداية صرف يوم الخميس المقبل 1 سبتمبر 2022.

صرف الزيادة الجديدة على بطاقات التموين الخميس

وأقرّ مجلس الوزراء بعد تكليفات رئاسية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، صرف حزمة اجتماعية جديدة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر للأسر الأكثر استحقاقا والذين تم حصرهم بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة يزيد عدد أفرادهم عن 36 مليون فرد، إذ تصرف الزيادة الجديدة على البطاقات التموينية في صورة سلع تموينية إضافية على حصة البطاقة المقررة لها من التموين الشهري.

كما يشهد يوم الخميس المقبل صرف مقررات تموين شهر سبتمبر المقبل، الذي سيتمّ صرفه لنحو 23 مليون أسرة تمتلك بطاقات تموين، مضافًا إليها زيادة الدعم الجديدة بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة فقط.

إدراج 5 سلع تموينية جديدة على قائمة السلع

وتشهد قائمة السلع التموينية عن شهر سبتمبر 2022 زيادة في عدد السلع المدرجة عليها، إذ أقرّت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ 5 سلع تموينية جديدة ضمن قائمة السلع لتبلغ القائمة على 30 سلعة تموينية مدعمة بدلا من 25 سلعة، إذ تشمل السلع الجديدة على «الدقيق بنوعين، والتونة، والمربى، والطحينة»، مع السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والعدس والفول المسلى الصناعي والصلصة والبسكويت وباقي السلع التموينية الأخرى.