صرف 90% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر أغسطس

تستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر أغسطس للمواطنين حاملي البطاقات التموينية الذين لم يصرفوا سلع هذا الشهر حتى الآن، حيث بلغت نسبة صرف السلع 90% من إجمالي 23 مليون بطاقة تموين مدرجة على منظومة الدعم ويستحق 64 مليون فرد عليها الدعم السلعي شهريا.

استعدادات لصرف تموين شهر سبتمبر

وقاربت منافذ بقالي التموين البالغ عددها 40 ألفا على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي»، على الانتهاء من صرف صرف تموين شهر أغسطس، استعدادا لصرف التموين الجديد لشهر سبتمبر المقبل لأصحاب البطاقات مضافا إليه صرف السلع الإضافية بقيمة الدعم الاستثنائي المقرر من الحكومة بقيمة 100 جنيه لكل أسرة شهريا، وذلك لمدة 6 أشهر.

قائمة السلع التموينية الجديدة

وتزامنا مع صرف زيادة التموين الجديدة، أدرجت الوزارة 5 سلع إضافية لقائمة السلع المدعمة، لتكون كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بجنيهين.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بجنيهين.

22- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

26- كيس دقيق معبأ ورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

27- كيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

28- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

29- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

30- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.