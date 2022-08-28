«الوطن» تُكرم الناقدة الفنية علا الشافعي بعد رحلة 3 سنوات داخل المؤسسة

شهدت جريدة «الوطن»، اليوم الأحد، حفل تكريم للكاتبة الصحفية الكبيرة والناقدة الفنية علا الشافعي، بعد مسيرة عمل داخل المؤسسة امتدت لأكثر من 3 أعوام، وذلك قبل انتقالها للزميلة «اليوم السابع»، حيت تولت منصب مدير تحرير، لتواصل مسيرة النجاح التي انطلقت قبل سنواتٍ طوال.

وجاء حفل التكريم، بحضور الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، وعدد من قيادات الجريدة، شيماء البرديني، وسامي عبد الراضي، وهدى رشوان وخالد فرج رئيس قسم الفن، حيث جرى منح «الشافعي» درع المؤسسة، تقديرًا لجهودها المبذولة خلال السنوات الـ3 الماضية، في إشرافها على قسم الفن، وما قدّمته من أفكار ومتابعات ورؤى مميزة، كان لها نصيب كبير في رحلة صعود مؤسسة «الوطن».

رئيس تحرير «الوطن»: علا الشافعي من أبرز الأسماء في الصحافة الفنية

ومن جهته، حرص الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على توجيه الشكر والتقدير، للكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الكبيرة علا الشافعي، بعد رحلة عمل وتعاون مُثمر امتدت لـ3 سنوات، عملت طوال تلك الفترة على إعلاء القيم المهنية والإنسانية، وخلق حالة من الحب والدعم والتشجيع بين الزملاء، ما أسهم في المُضي قُدمًا إلى الأمام.

وقال «الخطيب» في كلمته خلال حفل التكريم، إنه رغم حالة الحزن التي انتابت فريق عمل المؤسسة، لمُغادرة علا الشافعي، مؤسسة «الوطن»، إلا أنّ عزاءهم الوحيد، هو انتقالها للزميلة القديرة «اليوم السابع»، لافتًا إلى أنها واحدة من أبرز الأسماء البارزة في الصحافة الفنية وكذلك النقد الفني، وذات اسم لامع يحظى بثقة القراء، مُعربًا عن آماله بمواصلتها النجاح في تجربتها الجديدة.

علا الشافعي: «تكريمي رسالة حب لكل من عمل في هذه المؤسسة»

من جانبها، أعربت علا الشافعي، خلال كلمتها، عن سعادتها البالغة، لما لمسته من أجواءٍ إيجابية داخل «الوطن»، طوال السنوات الماضية، «أجواء تُشبه وأننا أسرة واحدة، وكان الجانب الإنساني يسبق الجانب المهني».

ووجهت «الشافعي»، لـ«الخطيب» وأسرة تحرير «الوطن»، الشكر على حفل التكريم، قائلة إنّ: «تكريمي رسالة حب لكل من عمل في هذه المؤسسة، ورسالة وفاء ستكون محل تقدير كبير في نفسي».

مسيرة علا الشافعي.. من عالم الصحافة والتليفزيون إلى السينما

علا الشافعي، كاتبة صحفية فنية من الطراز الرفيع، بدأت وما زالت تنتمي لمؤسسة «الأهرام» العريقة، كما شاركت في تأسيس مجلة «علاء الدين»، التي تُعد أول مجلة للأطفال، تصدر عن مؤسسة «الأهرام»، كما تولت رئاسة قسم الفن بمجلة «الأهرام العربي»، فضلًا عن توليها رئاسة شؤون الفن والمنوعات لجريدة «الحياة اللندنية» بمكتبها في القاهرة.

وشاركت في تأسيس القسم الفني بمؤسسة «اليوم السابع» قبل انتقالها إلى «الوطن» قبل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى صناعتها للعديد من التحقيقات السينمائية الهامة، حول تراث السينما المصرية وأزمات الإنتاج وغيرها، فضلًا عن العديد من إجرائها حوارات مع كبار نجوم الفن، كما أسست مجلة فنية، بعنوان «سينما أون لاين».

وانتقلت علا الشافعي، إلى العمل التليفزيوني والإذاعي، حيث قدّمت تجارب حظيت بنجاحٍ جماهيري، لعلّ أبرزها برنامج «ولاد البلد» عبر قناة «أون تي في»، أجرت خلاله العديد من الحوارات مع نجوم الفن والغناء الشعبي وكذلك كبار المُخرجين، كما قدّمت برنامجا إذاعيا بعنوان «دكان الفن».

كما خاضت علا الشافعي، تجارب في التأليف السينمائي، حيث قدّمت فيلمًا روائيًا طويلًا، باسم «بلد البنات»، كما شاركت في كتابة فيلمين قصيرين.