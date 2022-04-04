علا الشافعي تقدم خريطة رمضان في «الفن وحكايته».. لو محتار تتفرج على إيه

دراما رمضان أصبحت من أهم الطقوس الرمضانية، إذ يتنافس 28 عملا فنيا خلال هذا العام، منها 14 عملا من إنتاج الشركة المتحدة، والتي تقدمها بالتعاون مع شركات إنتاج مصرية، وتشهد الأعمال الفنية حالة من التنوع بسبب تنافس عدد كبير من الفنانين.

وتقدم الناقدة الفنية علا الشافعي برنامج «الفن وحكايته»، على «تليفزيون الوطن»، إذ أشارت إلى تنوع الأعمال الفنية وسيطرة الكوميديا على النصيب الأكبر منها، مثل عودة مسلسل الكبير أوي، بعد غياب دام 5 سنوات، ومسلسل مكتوب عليا، لأكرم حسني مع مجموعة كبيرة من الفنانين.

وبالنسبة إلى دراما المخابرات، فيشهد الموسم الرمضاني مسلسل العائدون، لأمير كرارة، ومسلسل الاختيار 3 لكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال، كما أن الدراما الاجتماعية ستكون موجودة بقوة، من خلال «أمل فاتن حربي» للفنانة نيللي كريم، والذي تعبر فيه عن المرأة في قضايا الطلاق، وما تشهده المحاكم من خلافات بين الأزواج بعد الانفصال حول النفقة وحضانة الأبناء.

فيما يقدم آسر ياسر النسخة المصرية من مسلسل سوتس الأمريكي، الذي جرى تقديم 9 أجزاء منه، وتتواجد الفنانة يسرا هذا العام في السباق الرمضاني من خلال مسلسل أحلام سعيدة.

تعاون بين ريهام حجاج وسامح عبدالعزيز

وتعود ريهام حجاج بمسلسل مختلف هذا العام، مع المخرج سامح عبدالعزيز، إذ وصفته الناقدة علا الشافعي بأنه من المخرجين القادرين على إخراج مسلسل منضبط مع إيقاع دراما رمضان، بناءً على التجارب السابقة التي قدمها في الأعوام الماضية.

عودة مسلسلات الأطفال

وسنشهد هذا العام مسلسل يحيى وكنوز على قناة يحيى وكنوز، وهو شيء إيجابي للغاية، وفقا لما صرحت به «الشافعي» في برنامجها بـ«تليفزيون الوطن»، قائلة: «نحن في حاجة إلى تكريس وتأكيد الهوية المصرية، والبرومو مشوق للغاية».

وتوقعت الناقدة الفنية أن يقدم المخرج حسن البلاسي عملا فنيا مميزا، وهو مسلسل ملف سري مع الفنان هاني سلامة، ووصفته بأنه موهبة خاصة، إذ يناقش فترة حرجة في التاريخ المصري المعاصر وهي فترة الانفلات الأمني.