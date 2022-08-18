علا الشافعي: أقترح إقامة محكى القلعة في محافظات مختلفة

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي، إن نقل الاحتفالات الفنية أمر مهم للمشاهدين في المنزل من أجل التعريف بالفعاليات، لافتا إلى أنّ أسعار تذاكر دخول مهرجان القلعة للغناء والموسيقى مناسبة، وهناك تنوع كبير يشمل كبار الفنانين مثل مدحت صالح وعلي الحجار، ونادية مصطفى وبلاك تيما وفرقة وسط البلد، وفرقة مسار إجباري وهذا يلبي كل الأذواق.

وأضافت الشافعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ هناك ضرورة إقامة مهرجانات فنية متنوعة في المحافظات المختلفة في مصر، وألا يقتصر الأمر على العاصمة فقط.

إمكانية إقامة المحكى في محافظات متعددة

وأضافت «الشافعي»، أن الأماكن السياحية متعددة في مصر ويمكن استغلالها للعرض حفلات متنوعة فيها، متابعة: «المهرجان بيقدم مصر بتاريخها وثقافتها، وهي هتفضل بأصواتها وقوتها البشرية والناعمة، ومهرجان الموسيقى العربية بيكون في القاهرة والإسكندرية ودمنهور وده ممكن يتحقق كمان مع مهرجان القلعة ويتم تنفيذه في مختلف المحافظات».

برنامج اليوم في محكي القلعة

بدوره أشار محمد سلامة، مراسل برنامج الحياة اليوم في مهرجان القلعة اليوم في دروته الثلاثين أن اليوم يضم 3 فقرات، فرقة هندية تقدم عروضا راقصة تحكي الأساطير القديمة في الدولة ثم فرقة أوبرا القاهرة التي تقدم فقرتها الفنية المميزة على أن تكون الفقرة الأخيرة من إحياء الفنان علي الحجار، الذي سيغني 20 أغنية مميزة وسط حضور عائلي مميز حيث يصل سعر التذكرة 20 جنيها.