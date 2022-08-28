أمنية العمراني: الوعي بداية الاهتمام بالتغيرات المناخية وإيجاد الحلول لها

قالت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث رئيس قمة المناخ العالمي COP 27، إنه بعد اختيارها في هذا المنصب من قبل وزارة الخارجية أكد لها السفير سامح شكري أنه يثق في إمكانياتها وقدرتها على الإبداع في منصبها الجديد، مشيرة إلى أن مهمتها قائمة على نقل صوت الشباب في مصر وإفريقيا وكافة دول العالم، «الوعي بداية الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وإيجاد حلول لها».

العمراني: القمة تعتبر فرصة للمصريين لعرض حلولهم المبتكرة

وأضافت «العمراني»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن القمة تعتبر فرصة للمصريين لعرض حلولهم المبتكرة للحفاظ على البيئة وتنمية الثروات فيها، إلا أنه قبيل إطلاق القمة المقبلة يجري عقد مؤتمر خاص بالشباب الحاضرين على مدار 4 أيام.

أفريقيا أكثر القارات المتضررة من التغيرات المناخية

واستطردت: «أفريقيا أكثر القارات المتضررة من التغيرات المناخية بالرغم من كونها الأقل في نسبة الانبعاثات عن الدول الصناعية الكبرى، ونهدف إلى تواصل الشباب مع صناع القرار وتوصيل صوتهم في تلك القضية المهمة، وتغير المناخ يضر بالصحة النفسية، وهناك 7 ملايين شخص حول العالم ماتوا بسب تلوث الهواء».

وأوضحت أن الشباب يحضرون مؤتمر COP 27 لحرصهم على مستقبلهم، كما أن هناك الكثير من الشباب المبدع بمصر قدم ابتكارات في مجال التغيرات المناخية وبأقل الإمكانيات، ويكون هناك مؤتمر آخر للشباب قبل إطلاق قمة المناخ، وتقام فعالياته في 6 محافظات مختلفة.

وتابعت: «نقوم بإجراء ورش عمل ومسابقات قبل قمة المناخ لرفع الوعي لدى الشباب حول قضايا المناخ، ويقدم شباب العالم محاكاة لقمة COP 27 في الجامعة البريطانية بمصر».