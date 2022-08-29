تفاصيل وكلمات أغنية «عالم غريب» لـ طارق الشيخ قبل طرحها

يستعد الفنان طارق الشيخ، لطرح أغنية جديدة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، تحمل اسم «عالم غريب»، والتي تُعد ضمن ألبومه الجديد «ودوني البحر»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كورونا وتغيير الذوق العام وراء تأجيل طرح الألبوم

وأبدى طارق الشيخ، في بيانٍ صحفي، اعتذاره لجمهوره، عن تأخير طرح الألبوم لأكثر من عامين كاملين، مؤكدًا أنّ السبب الرئيسي وراء التأجيل، يرجع إلى الظروف التي شهدتها الساحة الفنية بسبب جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى انتشار المهرجانات والتي أثرت سلبًا على الذوق العام.

وأكد طارق الشيخ، أنّ الشركة المُنتجة تطمح لطرح الألبوم الجديد، في أقرب وقت، مُعربًا عن آماله بأنّ تنال الأغاني إعجاب الجمهور، فور طرحها تباعًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.

حقيقة وقوع خلافات بين طارق الشيخ والشركة المنتجة

ونفى طارق الشيخ، ما تردد مؤخرًا، بشأن وقوع خلافات بينه وبين الشركة المنتجة، تسببت في تأجيل طرح الألبوم، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنه يُجدد تعاونه مع الشركة نفسها في فيديو كليب جديد مع الفنان مسلم، حيث جرى الانتهاء من تصويره أيضًا، بينما لم يتحدد موعد طرحه بعد.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة «عالم غريب.. مبقاش فيه عيب.. اللي اتظلم المحترم والطيب مالوش نصيب.. حتى الغريب جايين عليك.. هتحبهم وتروح لهم.. هتعيش ويتسلوا بيك».