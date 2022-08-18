طارق الشيخ يطرح برومو أغنيته الجديدة «ودوني البحر»

كشف الفنان طارق الشيخ، عن برومو أغنيته الجديدة «ودوني البحر»، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تمهيدًا لإزاحة الستار عن ألبومه الغنائي الجديد، والمؤجل طرحه منذ شهور طويلة.

كلمات أغنية طارق الشيخ الجديدة

وتقول كلمات الأغنية الجديدة لـ طارق الشيخ: «ودوني البحر ورجعوني.. عطشان وفاضي كاسي.. ياما حذروني من الويل والمآسي.. توب الغرام يا قلبي مجاش على مقاسي».

طارق الشيخ: ألبومي الجديد يضم العديد من المفاجآت

وقرر طارق الشيخ، طرح ألبومه الجديد، في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات التي امتدت لعامين تقريبًا، تأثرًا بجائجة فيروس كورونا، حيث استغرق صناعة هذا الألبوم وقتًا طويلًا، تطلب منه جهودًا ضخمة، حيث عقد جلسات عمل مكثفة مع صُنّاع الأغنية من شعراء وموزعين وملحنين، لاختيار الأغاني، حيث أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الألبوم يضم العديد من المفاجآت، لاسيما وأنه يطل به على جمهوره بعد فترة طويلة من الغياب.

طارق الشيخ يتعاون مع أحمد شيبة في أغنية «قطعت بيا يا صاحبي»

وكان طارق الشيخ، قد تعاون مع عدد من نجوم الأغنية الشعبية، في أغنية جديدة، تحمل اسم «قطعت بيا يا صاحبي»، مع كلّ من أحمد شيبة، وأحمد عامر، وعربي الصغير، ومحمد سلطان ومحمد عبد المنعم، حيث جرى طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أمس الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً.