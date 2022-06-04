طارق الشناوي: محمود عبدالعزيز استوحى «الشيخ حسني» من شخصية حقيقية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان محمود عبدالعزيز كان لا يحب ذكريات الرحيل والموت فهو من محبي الحياة، وفي أحد الأفلام مثل فيلم «معالي الوزير» كان هناك مشهدًا يتطلب تواجده في المقابر أثناء دفن أحد الأشخاص، هذا المشهد خاصة كان حيويًا لكنه رفض أن يؤديه لأنه لا يحب الموت، فاعتذر عن الفيلم وأداه بدلا منه الفنان أحمد زكي، ولكنه ندم بعد ذلك على اعتذاره.

محمود عبدالعزيز ابن بلد وتلقائي ويؤمن بالأقدار

وأضاف طارق الشناوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن الفنان محمود عبدالعزيز كان صديقًا عزيزًا للغاية، ومن القلائل الذين ارتبط بهم، ودخل منزله، فكان تركيبة إبداعية وتلقائيًا جدا و«ابن بلد»، هذه طبيعته، كما أن لديه هامشًا من القدرية، فهو يؤمن بأن الأقدار هي التي تحرك الأفراد.

وتابع «الشناوي»: «الذاكرة الإبداعية لمحمود عبدالعزيز يقظة للغاية، فكل إنسان دون أن يقصد يتحول لشخصية ما بداخلك، من الممكن أن تستدعيها مع مرور الزمن وتحولها لشخصية إبداعية».

الشخصية الحقيقية للشيخ عيد الأبيض

وكشف الناقد الفني أن شخصية «عيد الأبيض» في فيلم «الكيت كات» حقيقية، متابعًا: «محمود جه مع المخرج داوود عبدالسيد في عزا والدي، فكان فيه شيخ اسمه عيد الأبيض، والاسم ده هتلاحظوه في الفيلم تحديدًا في المشهد الشهير في العزا، والمكروفون كان مفتوح، وبدأ محمود يقول رأيه في أهل الحتة، هتلاقوا اسمه تكرر في الفيلم».

وتابع: «بعد ما خلص عزا والدي، كان الشيخ كفيف وبيهزر وبيتكلم مع الموجودين والأمور بتبقى أكتر بساطة، ومحمود وداوود لاحظوا أن الشيخ عيد دمه خفيف وبدأ ياخد منه ملامح، فالشيخ عيد الأبيض هو الشخصية الحقيقية التي استوحى منها محمود أداءه الشيخ حسني».