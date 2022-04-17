«كله فيك» أغنية جديدة تجمع طارق الشيخ ومسلم في العيد

انتهى الفنانان طارق الشيخ ومسلم من تصوير أغنيتهما الجديدة والتي تحمل عنوان «كله فيك»، المقرر طرحها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتعتبر هي العمل الأول الذي يجمعهما معًا، والأغنية من إنتاج وإخراج مصطفى سويفي.

«كله فيك» من إنتاج وإخراج مصطفى سويفي

وعن كواليس العمل، قال «سويفي» في تصريحات لـ«الوطن»: «هذه ليست المرة الأولى التي تجمع فيها شركتي أكثر من فنان في أغنية واحدة، فقدمنا من قبل أغنية (الكيف) والتي حققت نجاحًا مبهرًا وجمعنا فيها طارق الشيخ والفنان أمير عيد عضو فريق كاريوكي، وأيضًا قدمنا أغنية جمعت شارموفز ومحمود العسيلي، وهذه المرة عرضنا على مسلم الأغنية فأعجب بها للغاية، وعرضت عليه فكرة أن تكون دويتو بينه مع طارق الشيخ، فأعجب بها كثيرًا وقرر على الفور العمل عليها».

طارق الشيخ يستعد لطرح ألبوم «ودوني البحر»

وأضاف: «لم أجد صعوبة مطلقًا في جمع طارق ومسلم، فالاثنين يحترمان بعضهما البعض، وطارق يتعامل مع مسلم كأنه أخيه الصغير، ولذلك الجلسات لم تأخذ فترة طويلة في التحضير، وعلى الفور جرى التصوير، وهذه الأغنية هي إحدى الأغنيات التي نقدمها مع الفنان طارق الشيخ، فأنا أتعاون معه في ألبومه الجديد بعنوان ودوني البحر، وخلال الأيام المقبلة سيطرح اكثر من أغنية منه».

يذكر أن الفنان طارق الشيخ عانى من أزمة مرضية عنيفة خلال الأيام الماضية، نُقل على إثرها للمستشفى، وظل يُعالج فيها إلى أن تحسنت حالته الصحية.